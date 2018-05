FOTOS: El periodismo puede contribuir a la reconstrucción del país #7May

Nueve panalistas de reconocida trayectoria en nuestro país se dieron cita este lunes en Barquisimeto para debatir sobre las nuevas propuestas del periodismo venezolano y los retos que deben asumir los medios de comunicación y los periodistas, en medio de la coyuntura social, política y económica que vive Venezuela.

Durante el Foro “Periodismo en transición, ¿seguimos apostando?”, celebrado en los espacios del Hotel Trinitarias Suites a propósito de celebrarse el octavo aniversario de la ONG, Medianálisis, los periodistas Lisset Boom (RunRunes); Daniel Acosta (Cotejo), César Batiz (El Pitazo), la Gerente de Producción y Mercadeo de esta casa editora, Gisela Carmona, el periodista Omar Lugo (El Estímulo), Arlett Tovar, (YoamoBQTO), José Luis Yépez (Promar Tv.), Alonso Moleiro (Unión Radio y El País de España); y Rogelio Suárez (Fe y Alegría) fueron los encargados de darle una visión amplia y detallada del periodismo que se hace en Venezuela en estos días.

Nuevo periodismo

“En EL IMPULSO no estamos haciendo un periodismo nuevo, pero si diferente, estamos superando las dificultades y adaptándonos a los nuevos tiempos. Hemos abierto nuevas ventanas tecnológicas, como Instagram, que nos ha permitido captar nuevos lectores”, dijo Carmona durante su intervención en el panel “Medios en transición…¿se está haciendo nuevo periodismo en Venezuela?”.

Junto a Carmona, compartieron escenario, Tovar y Lugo, quienes coincidieron en que en momentos como el que vivimos es muy importante un periodista que maneje las herramientas y elementos tecnológico que brinda esta era digital , a fin de que el contenido se posicione dentro de la web.

“Creo que se debe apelar al periodismo clásico aventajado, con las nuevas herramientas tecnológicas que nos brinda la era digital…será un periodismo repotenciado”, señaló Lugo.

Investigar en Venezuela

Lisset Boom (RunRunes); Daniel Acosta (Cotejo) y César Batiz (El Pitazo), apuestan a la investigación periodística, especialmente en el contexto en que vivimos, cuando los ciudadanos y medios de comunicación tienen poco acceso a la información pública.

Para los panelistas, casi todo el periodismo que se hace en Venezuela es periodismo de investigación por el poco acceso a la información que hay y que muestra lo que otros quieren esconder.

Consideran que aunque el resultado de los casos de periodismo de investigación en el país, por lo general no son inmediatos, hay que insistir en su práctica, pues hay muchas oportunidades. “En algún momento habrá una transición en Venezuela y habrán cientos de cajas de pandora por descubrir”.

Transformación y compromiso

Para los panelistas José Luis Yépez, Alonso Moleiro y Rogelio Suárez es una buena oportunidad para que el periodismo sea una pieza en la reconstrucción del país, con profesionales comprometidos en cada una de sus áreas.

“Existe una gran diferencia entre colaborar y comprometerse, aquel periodista que sale todos los días a pesar de los obstáculos está realmente comprometido…debemos tener compromiso social; no se puede ser buen periodista si no se es buen ciudadano”, dijo Yépez, quien considera que el periodismo no está en crisis, pero sí los medios tradicionales.

“Yo diría que no. En crisis están los grandes medios tradicionales que deben tener la capacidad de transformación y adaptarse a los nuevos retos”, afirmó.

Para Suárez, los periodistas deben tender puentes en medio de una crisis como la que atraviesa Venezuela. “El periodismo puede contribuir a la reconciliación nacional tendiendo puentes entre las víctimas y el poder sin escrúpulos. Significa informar, fijar posición sobre las violaciones de Derechos Humanos”.

Moleiro fue enfático en asegurar que “los comunicadores venezolanos en lo individual han estado tocados por esa actitud férrea de no dejarse tutelar y defender su trabajo”. Los venezolanos, en general están bajo un aprendizaje y el periodismo es la pieza fundamental en el proceso. “Estamos aprendiendo el valor del ahorro, de la ética en el ejercicio público… y el periodismo debe ayudar con este aprendizaje de lo correcto”, afirmó.