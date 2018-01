FOTOS: En febrero el país se quedará sin transporte de pasajeros

Debido a la inexistencia de políticas oficiales,se teme que a partir del mes de febrero o marzo Venezuela se quedará sin transporte colectivo, tanto urbano como suburbano e inter urbano pues las empresas siguen confrontando dificultades para acondicionar o sustituir las unidades averiadas, que son la mayoría.

El negro pronóstico la hace Carlos Méndez, comisionado del Sindicato Automotor del estado Lara en el terminal de pasajeros de Barquisimeto, así como directivos de diferentes empresas que operan desde allí.

Agrega que apenas un 20% de las unidades registradas en el terminal local se encuentran operativas pues el otro 80% está paralizada por falta de repuestos para la reparación de sus motores o cauchos, baterías, vidrios ventanales o parabrisas, además de aceite y valvulina, que también están desaparecidos, o si se encuentra es a precios prohibitivos.

Puso como ejemplo que un caucho para buseta está costando 32 millones de bolívares y el Estado no hace nada para facilitar su acceso a los transportistas. “Si el Gobierno nacional no implementa medidas urgentes para remediar la grave situación del transporte colectivo, antes de que concluya febrero el país se quedará sin posibilidad de movilizarse de una ciudad a otra, así como en las áreas urbanas”, vaticinó el directivo del Sindicato Automotor.

Este viernes, durante un recorrido por los andenes del terminal local de pasajeros, los ánimos no eran los mejores entre los conductores de las diferents rutas.Joaquín Vásquez, de la cooperativa Larense, en compañía de algunos colegas, dijo que este fin de año no hubo la tradicional zafra navideña por falta de unidades y de viajeros.

Puso como ejemplo que de las 400 unidades que tiene afiliadas la cooperativa, apenas están operativas unas 50, temiendo que este número aumente en los próximos días.“No podemos mantener los carros con los altos precios, como cauchos entre 25 y 30 millones, baterías a 7 millones y aceite a 700 mil el litro, quien aguanta esto?, se preguntó.

Jairo Jiménez, de la empresa Bonanza también expuso la delicada situación en que está el transporte colectivo extraurbano.

“Hoy día, cambiarle el aceite a un carro nos sale en 35 millones de bolívares y el litro de valvulina en 300 mil, entre otros casos, además de la falta de repuestos que mantiene paralizadas más de 20 unidades de la empresa”, indicó.

La línea Unión, desde hace muchos años, cubre la ruta Barquisimeto-San Felipe y de acuerdo a Miguel Meléndez, Omar Ruíz e Hipólito Franco, la tarifa de 20 bolívares no alcanza para cubrir ni la mitad de los gastos de mantenimiento.

Orlando Perdomo trabaja en la ruta hacia Valera, en carrito por puesto, y dice que en los 25 años que lleva en esa actividad nunca se había padecido una situación como la actual.Dice que un caucho le cuesta 14 millones, y no se consigue.

“Nosotros, para mantener el servicio, tenemos que aumentar los precios de los pasajes, lo que, lógicamente, no le gusta a la gente, que esta Navidad no viajó como antes, porque sus ingresos no le alcanzaron para hacerlo”,afirmó.

Enyer Tovar, de la Unión 22, se quejaba cerca de las 11 de la mañana de no haber llegado pasajeros para salir hacia Maracaibo.“Este año no hubo zafra como antes que uno hacía varias vueltas diariamente, pero ahora si acaso hacemos una, porque, además, está el problema del efectivo, que lleva a algunas personas a tratar de pagarnos hasta con algo de la comida que consiguió para su familia”, señaló.

Con respecto a los viajeros, este viernes se notó cierto incremento en el terminal local, por el temor de que las tarifas aumenten más entre sábado y domingo, aunque algunas empresas ya lo hicieron, rigiéndose por el incremento del 100% aprobado por la Federación del Transporte a fines del año pasado, aunque muchos esperaban por alguna cola el fin de la semana.

Tarifas

Estos son algunas de las tarifas que comenzaron a regir desde Barquisimeto hacia diferentes ciudades.

Mérida 185.000

San Cristóbal 250.000

Caracas 80.000

Valencia y Maracay 50.000

En carritos 100.000

Puerto La Cruz 250.000

San Félix-El Tigre 250.000

Barinas. 60.000 En carrito 120.000

Maracaibo 100.000

Maracaibo en carro 300.000

San Felipe 10 y 20.000

Valera 100.000 En carrito 120.000

Carora 20.000

El Tocuyo 20.000

En rutas como Santa Inés, Siquisique, Curarigua, Sanare y otras con vías accidentadas, los incrementos fueron superiores pues originan mayores gastos.