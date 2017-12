FOTOS: Nerviosismo entre conductores en Lara por escasez de gasolina

En los primeros días de la semana volvieron a presentarse largas colas de vehículos en las estaciones de servicio con el fin de reabastecer los tanques con la gasolina necesaria para su funcionamiento.

Sin explicación alguna por parte de representantes de los gobiernos, regional y nacional, algunos de los establecimientos expendedores han permanecido cerrados desde el lunes, lo que ha obligado a los dueños de vehículos de todo tipo, desde motos, autos, camionetas, busetas, autobuses y camiones, a deambular de un lugar a otro en busca de alguno donde surtir.

Este miércoles, las filas de vehículos hacia las bombas se hicieron más extensa, incluso algunos empujados por habérsele agotado la gasolina cuando se acercaban.

¿Hasta cuándo durará esta situación en un país petrolero como el nuestro donde no hay gasolina, supuestamente porque la traen del imperio, pero como no pagan el flete, los buques no llegan a Venezuela?, se preguntó el chofer de una camioneta ranchera que esperaba en la cola hacia una de las bombas de la Venezuela con Bracamonte.

La misma situación se presentaba en la de las avenidas Lara, Las Industrias, intercomunal El Cují-Tamaca, Libertador, Barquisimeto-Cabudare y hasta en la Florencio Jiménez.

Entre los angustiados conductores las preguntas que se hacían sobre los motivos de la escasez no encontraban respuestas, sólo rumores, algunos de los cuales argumentaban la falta de gasoil para las gandolas cisternas que deben trasladar el combustible desde el centro de distribución de PDVSA en Maporal, vía a Acarigua.

Como se ha informado, tanto el estado Lara como los vecinos Yaracuy, Portuguesa, Trujillo, Zulia y Falcón también han estado afectados por la carencia del diesel indispensable para el funcionamiento de la mayoría de las unidades de carga pesada, incluyendo los autobuses que cubren las rutas extraurbanas.

A tal extremo ha llegado la falta de suministro de gasolina a las bombas que algunos dueños han optado por cerrar las mismas durante la temporada navideña y dar vacaciones colectivas a sus empleados que se han mantenido sin hacer nada.

“Nosotros los transportistas somos los más perjudicados porque a veces perdemos hasta cuatro y cinco horas en una cola para echar gasoil o gasolina, tiempo que debíamos estar prestándole el servicio a las comunidades”, ha dicho Giovanny Peroza, secretario general del Sindicato Automotor de Lara.

Luego de la angustiosa espera, en horas del mediodía del miércoles comenzaron a llegar algunas gandolas a determinadas bombas en Barquisimeto y Cabudare, lo que hizo que las colas cerca de las favorecidas crecieran hasta sobrepasar el kilómetro.

Y no faltaron dueños de determinados vehículos, en especial los de varios años anteriores, que, una vez llenado los tanques de los mismos, los vaciaron en recipientes para mantener una reserva en sus casas ante el temor de que vuelva la escasez total como esta semana.