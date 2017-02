FOTOS: Paro técnico de transporte afectó a cientos de ciudadanos en Barquisimeto

El presidente de la Federación Nacional de Transporte, Erick Zuleta aseguró que el transporte urbano se encuentra en un paro técnico ante la falta de combustible en la entidad.

Indicó el 60 % de las unidades están detenidas por falta de repuestos y en los últimos días, el 25 % de lo que queda de flota no ha podido circular porque los conductores se han dedicado a la búsqueda de gasolina.

Jorge Perozo, conductor de ruta 2, relató que tiene en aproximado dos días sin poder trabajar. El lunes en la tarde se quedó sin gasolina al momento de realizar su última ronda y pasó la mayor parte del día martes en una bomba de gasolina a la espera que llegara el camión a surtir la estación, pero el mismo nunca llegó, y se tuvo que dirigir a su casa sin gasolina y sin dinero en su día de trabajo.

Para este miércoles la odisea continuó. “Inicié mi recorrido a las 6:00 de la mañana y apenas veía que en la bomba pasaba más de media hora y no avanzaba o no llegaba el camión, me retiraba. Luego de mi octava visita logré surtir de combustible el autobús, fueron casi seis horas de cola para lograr mi cometido y una pérdida de 160.000 por cada día no trabajado”.

En tanto, Jerry Jiménez, quien tiene más de 12 años de labor en la Sociedad Civil Ruta 12, detalló mientras realizaba una cola en una estación de servicio ubicada en el centro de la ciudad, que los autobuses se deben surtir al menos dos veces al día y que cada vez que en la ciudad sucede una situación de escasez de combustible se colapsa por completo el sistema de transporte.

Zuleta reiteró que los transportistas deben ser tomados como prioridad y recibir un trato preferencial así fuese en algunas estaciones de servicio de la ciudad. “No es que seamos más importantes que el resto de los conductores pero somos nosotros quienes trasladamos a todo ese pueblo que no cuenta con un vehículo propio o dinero para cancelar un taxi, por ende deberían aunque sea habilitar una sola bomba para que nos surtamos”.

Los transportistas no eran los únicos afectados con la escasez de gasolina dentro de la entidad. En las horas picos, ya fuese temprano en la mañana, al mediodía o al finalizar la tarde, que es la hora que mayor cantidad de usuarios se dirigen a esperar el transporte, las paradas se convulsionan por completo.

Juan Gutiérrez, quien vive en el oeste de la ciudad y labora en la zona este, destacó que este miércoles se levantó un poco más temprano de lo habitual porque estaba consciente de que había disminuido el número de transportistas en los últimos días, pero no le bastó para llegar a su trabajo.

“Los rutas pasaban cada 20 minutos y los pocos que vi querían cobrarnos hasta 200 o 300 bolívares el pasaje. Todo se convirtió en un caos y una anarquía. El número de usuarios desbordábamos las paradas y no cabíamos en los pocos rutas no usureros que trabajaban”, expresó el usuario angustiado que llegó con una hora y media de retraso a su trabajo.

Es importante destacar que ante la reventa de combustible en algunas estaciones del servicio, el comandante de la Zonal 12, Hernán Homez Machado, invitó al pueblo a tomar una actitud de buen ciudadano y no aprovecharse en estos momentos de obtener dinero o una riqueza fácil. Igualmente invitó a la colectividad a mantenerse tranquila dado que en las próximas horas el servicio será restablecido.

En relación a las operaciones y situación en la Planta de Pdvsa Maporal, ubicada en el Km. 20 de la carretera nacional Barquisimeto-Acarigua, municipio Simón Planas, estado Lara, fueron despachadas este miércoles 224 unidades de transporte combustibles y 20 cisternas que distribuirán a los estados Lara, Portuguesa, Yaracuy, Alto Apure y Barinas.