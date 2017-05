FOTOS: Resistencia civil y democrática en Barquisimeto

El segundo plantón convocado por la Mesa de la Unidad Democrática por un lapso de 12 horas se cumplió cívica y pacíficamente en los puntos pautados en Barquisimeto. Aunque inicialmente se trataba de ocho puntos (Valle Hondo, Redoma de la Divina Pastora, Distribuidor Macuto, Parque El Cardenalito, pasarela de El Cují, CC Metrópolis, Vargas con Venezuela y Morán con Libertador), la gente decidió de forma espontánea plantarse en otros sectores y trancar numerosas calles con barricadas.

A pesar del fuerte aguacero que cayó sobre la ciudad entre las 8:00 y 8:30 de la mañana, los manifestantes se plantaron decididamente en los puntos señalados por la MUD y en contra el golpe de Estado perpetrado por el Ejecutivo nacional. Se trató del día 45 de protestas en el país.

En la avenida Vargas con Venezuela, donde se ubicó parte de la dirigencia de Avanzada Progresista, el secretario ejecutivo de la tolda, Juan Carlos Durán, le expresó al Gobierno que la solución está enmarcada dentro de la Constitución.

“Nosotros solamente estamos exigiendo contarnos en un proceso transparente. El presidente Maduro tiene que entender que la mayoría de los venezolanos están en desacuerdo con su gestión”.

Indicó que la Guardia Nacional Bolivariana se acercó en par de oportunidades para verificar que la protesta fuese pacífica.

Al mismo tiempo, en la avenida Libertador a la altura del liceo Coto Paúl, los estudiantes trancaron la referida arteria vial con troncos, cauchos y otros objetos.

Mientras que a la altura de La Botella, vecinos de la zona se concentraron en la avenida, dejando dos canales abiertos, uno con sentido este-oeste y otro con sentido oeste-este.

En el sitio, el diputado ante el CLEL, Nolberto Herrera, dirigente de Primero Justicia y habitante de Bararida comentó que continúa la resistencia cívica de la población en vista de la continuidad del golpe de Estado del Gobierno.

“El Ejecutivo no oye al pueblo, que exige cambio y elecciones. El país está semiparalizado. No hay un paro decretado pero los colegios de la zona están sin clases y los comerciantes del sector trabajan a medias. Hay incertidumbre y zozobra”.

También expuso que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) vigilaron constantemente la acción cívica y pacífica que mantenían desde las 7:00 de la mañana.

En el Parque Cardenalito se apreció un número mayor de ciudadanos, quienes se sumaron al plantón con sus banderas, sillas, mesas, carpas improvisadas, cartones, sombrillas, banquitos, libros y hasta juegos de mesa para pasar el día.

Héctor Contreras, vocero de la CTV en la región y representante de los trabajadores, mencionó que acompañar las luchas del pueblo ha sido una actitud histórica de la CTV.

“Estamos viviendo la peor de las crisis a nivel nacional. Tenemos crisis de valores, de instituciones, económica y social. La solución ante esta realidad pasa por lo político. Estamos ejerciendo nuestro derecho a la protesta establecido en la Constitución”.

Víctor Hugo Piña, coordinador político de Voluntad Popular, agregó que al menos en 100 puntos se plantaron los barquisimetanos.

“Los plantones en el estado Lara y específicamente en Barquisimeto se triplicaron.Teníamos previsto 20 plantones por la Mesa de la Unidad y hasta el momento conocemos de unos 100 plantones en varios sectores de la ciudad. Esto nos contenta porque se están haciendo de manera cívica y democrática, con la participación de la sociedad civil. El plantón ha sido un estilo muy positivo de hacer oposición”.

Igualmente, el diputado ante la Asamblea Nacional, Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior, apuntó que el plantón forma parte de la lucha no violenta de la resistencia civil que mantienen los ciudadanos contra el régimen de Nicolás Maduro.

“El mensaje es claro. Ellos (Gobierno) no van a poder gobernar en paz porque la gente no los quiere. La gente le está diciendo a Maduro que su Gobierno no es viable”.

El alcalde Alfredo Ramos, quien acompañó a los habitantes del oeste, en el punto del CC Metrópolis, refirió que en todo el territorio nacional se desarrolló con éxito el plantón.

“No vamos a descansar hasta lograr la restitución de la Constitución en Venezuela, no hay descanso, nosotros vamos a continuar en esta lucha. No nos van a amedrentar ni a intimidar con acciones temerarias, ilegales e inconstitucionales. Las movilizaciones de calle no van a parar. Vamos a intensificar la lucha, no vamos a desmayar. El plantón de hoy (ayer) son 12 horas pero se está estudiando hacer plantones de muchas más horas hasta lograr la derrota de la dictadura”.

A juicio del alcalde la dictadura de Maduro se ha debilitado nacional e internacionalmente.

“Maduro está solo, no tiene ningún tipo de apoyo, está caído político y moralmente, solo lo sostiene la cúpula militar corrupta. Como sabe que está solo apela a la represión brutal”. Destacó que los asesinados, heridos y detenidos les dan más fuerza y valor para seguir adelante”.

Respeto al ejercicio periodístico

A propósito de todas las movilizaciones, marchas, plantones, trancazos y demás acciones de calle emprendidas por la Mesa de la Unidad Democrática, los periodistas y reporteros gráficos de los diferentes medios de comunicación, plenamente identificados, tenemos como oficio registrar cada hecho a fin de documentar todas las actividades de protesta.

Exigimos respeto a la labor periodística. Quienes hoy se oponen al gobierno de Nicolás Maduro no pueden caer en los mismos errores que tanto critican.

Solicitar a manifestantes el acceso para dar cobertura a los hechos noticiosos que se desarrollan en el país por razones políticas, sociales y económicas, no puede tener un no por respuesta. Libertad de prensa, libertad de información y libertad de expresión.