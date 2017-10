FOTOS: Yacambú sumergido en el abandono y la vegetación

El gobernador Henri Falcón invitó a los medios de comunicación social para que se cercioraran de las condiciones en que se encuentra el embalse del Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor.

Pero, ni él ni los periodistas, gráficos y camarógrafos pudieron hacerlo, porque ya una avanzada de funcionarios había determinado que la zona había sido tomada por grupos de individuos encapuchados, armados y dispuestos a impedir que cualquiera pudiera llegar a las ruinas en que han quedado las instalaciones de la presa, que se halla abandonada desde hace tiempo y está cubierta por un bosque, donde debe haber culebras.

-¿A qué le temen?- preguntó el mandatario regional, refiriéndose a los individuos que afectos al Gobierno nacional tratan de ocultar una realidad, inocultable, porque los propios habitantes del parque nacional se quejan de lo que ha pasado con el proyecto más importante, cuya finalidad sigue siendo brindarle agua tanto al municipio Jiménez como a Iribarren.

Falcón estuvo acompañado por los diputados Guillermo Palacios y Macario González, la concejal Rita Pérez, Félix Saavedra, presidente de la Sociedad de Comerciantes del municipio Andrés Eloy Blanco y habitantes del lugar.

Ante la imposibilidad de bajar hasta el fondo de la presa, Falcón, desde lo alto de la montaña y mostrando aquel paisaje boscoso compuesto por bucares, guamitos, yagrumos, guayabitos, matapalos, eucaliptos y helechos, expresó:

-Todo esto tenía que haber sido llenado de agua. Pero, ni una gota ha bajado. De las instalaciones sacaron hasta los vigilantes y todo lo que había ahí fue desvalijado. Fue acabado totalmente. Quedan solamente ruinas.

Dijo que había recibido información de que en la parte baja de la montaña, hacia el fondo de la presa, estaban veinte sujetos encapuchados, a cincuenta metros de un puesto de la Guardia Nacional Bolivariana. Y otros cuarenta sujetos estaban repartidos en el monte con pistolas.

-No quieren que les mostremos la realidad de lo que existe.

Desde lo alto de la montaña, donde está la casa de Toribio Pérez, quien ha vivido en esa zona toda sus sesenta años, el mandatario manifestó que se puede ver a lo lejos la boca de un túnel. Pero todo a su alrededor está cubierto por el bosque.

-El portal y toda la presa están abandonados desde el 2004. Se robaron todo el cableado eléctrico, las plantas, los postes, las guayas. Se llevaron hasta unos techos de las casas de los vigilantes.

Luego indicó:

-Esta es una de las verdades que explican por qué existe el problema de falta de agua en Barquisimeto. Esta obra ha sido comprometida por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, y por el extinto Hugo Chávez, que en paz descanse. Luis Reyes Reyes, presidente de Corpolara, llegó a decir que en el 2016 esto estaba lleno de agua.

Y la propia candidata de Maduro en la entidad -señaló sin mencionar a Carmen Meléndez- estuvo también, cuando era ministro de gestión del Gobierno Nacional Bolivariano, y anunció recursos que a la postre no llegaron.

En noviembre del 2015 afirmó que con los recursos aprobados para Yacambú se logrará finalizar el llenado del embalse. Primera mentira. “El llenado aumentará el empleo y la producción del valle de Quíbor”. Segunda mentira. Y lo que está sucediendo es que los productores se conectan a la tubería principal de 60 pulgadas, que lleva agua desde el Sistema Alto Tocuyo a Barquisimeto. Hay más de mil tomas ilegales. Y la tercera mentira es que mediante el llenado se lograría“la independencia agroalimentaria para la región y el país”. No estamos inventando nada.

El mandatario regional manifestó que lo que más llama la atención es que en el desarrollo de los trabajos de ese proyecto fueron invertidos más de un millón de dólares.

Entonces, no me vengan a decir ahora que el problema de la falta de agua que ellos, los del Gobierno nacional, ofrecieron resolver en el 2010, en el 2011, 2012, 2014, ahora viene siendo culpa del gobernador Henri Falcón, que no tiene decisión alguna en los trabajos relacionados con el Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor.

El gran culpable del problema de la escasez del preciado líquido en Lara y especialmente en Barquisimeto es el Ejecutivo nacional. La candidata a la gobernación tiene que responder por esto, porque se ofreció 2.500 litros por segundo para inyectarle al sistema.

Preguntó: ¿Cuánto estaban llegando al sistema Barquisimeto? Un mil 900. Estamos recuperando 500 litros por segundo quitando las tomas clandestinas. Pero, con esos 2.500 nosotros tendríamos 5000 litros de agua por segundo solamente para la ciudad de Barquisimeto. No están llegando, porque gran parte se queda en el camino. Y la promesa que siempre fue la gran expectativa era precisamente Yacambú. Vean ustedes lo que es Yacambú: monte y culebra.

Ahí está el embalse, el mismo del cual dijo Reyes Reyes y la almiranta, así como Nicolás Maduro y antes el propio Presidente Chávez. En honor a su memoria esto debió ser una obra concluida porque fue una promesa para el pueblo de Lara.

El otro asunto que tiene que ver con el suministro de agua a Barquisimeto y ofrecido por el Gobierno nacional es el Dos Bocas. Ofrecieron un mil litros de agua por segundo para resolver el problema del este de Barquisimeto y de Cabudare. Para ese proyecto se prometieron 400 millones de dólares; pero, no se cumplió.

Y del mismo modo tenemos que referirnos a la Matriz Norte. Se colocó la tubería, pero está vacía. La estamos ejecutando nosotros- ¿Quién es responsable que El Cují, Tamaca y otros sectores del norte de Barquisimeto no tengan agua?

Otro proyecto es de Barro Negro. Es de recordar que se comenzaron a construir unos edificios en la urbanización Alí Primera para cuatro mil quinientas familias, lo que quiere decir que se van a incorporar 20 mil beneficiarios que demandan agua.

“¿Qué hicieron? Le quitaron el agua a Duaca y prometieron una gran inversión. Vino Maduro e hizo un programa con la señora madrina (Carmen Meléndez) y prometieron una serie de cosas que no cumplieron”.

Lo que estamos es mostrando una verdad ineludible. Y vinimos seguidos hasta Yacambú seguidos por funcionarios del Sebin. No quieren que se sepa la realidad.

En diecinueve años se ha venido hablando de que Yacambú será la solución para el agua de Barquisimeto. Y yo tengo una carpeta con declaraciones aparecidas en los diarios durante 19 años. ¿Qué puede decir la candidata? Eso es lo que tiene que responder la candidata del hambre y de la represión. Esto es una estafa.

Nosotros tenemos que seguir desnudando la mentira. Y yo estoy invitando a otros sitios para que vayamos viendo una nueva radiografía de esta misma realidad. Aquí no pudimos llegar hasta abajo, pero a donde iremos creo que sí podremos penetrar y seguir haciendo las denuncias para que la gente esté enterada.

Cronología de anuncios

Falcón, extrajo de una carpeta, una serie de recortes de prensa, para hacer una cronología de anuncios sobre el mencionado proyecto de agua.

19 de enero de 2006, Jorge González, presidente del Sistema Hidráulico Yacambú- Quíbor aseveró que se pondría en funcionamiento esa obra en el 2010. La obra, dijo, tenía un avance del 80 por ciento. Y declaró que se trabaja en Dos Bocas.

En el 2010, Jorge González, presidente de la compañía Enmoca, anunció que en el 2012 llegará suficiente agua a Barquisimeto.

4 de septiembre de 2010, el Presidente Chávez declaró: en enero de 2012 llegará el agua del Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor a Barquisimeto.

9 de marzo de 2012: Luis Reyes Reyes, presidente de Corpolara, afirmó que el valle de Quíbor será regado con agua de la presa Yacambú en el 2014.

4 de abril de 2012, Luis Jonás Reyes, presidente del Consejo Legislativo, expresa: la obra Yacambú no está paralizada. Hay que evaluar aspectos técnicos y aclarar cualquier duda administrativa del Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor.

2012. Presidente Chávez dijo que en el 2013 se dará inicio al llenado del embalse para hacer realidad la obra en el 2014. Ya el túnel está listo. Comenzaremos con una empresa brasileña a construir el sistema de riego del valle de Quíbor. Aseguró que se reactivará el proyecto de agua potable del embalse Dos Bocas, para abastecer de agua a Acarigua y Palavecino.

29 de octubre de 2015. Nicolás Maduro aprueba recursos para culminación de trabajos del embalse de Yacambú-Quíbor. Asigna 1.626 millones de bolívares, recursos del Fondo de Compensación Interterritorial.

5 de noviembre de 2015. La almiranta Carmen Meléndez, ministra para el despacho de la Presidencia y seguimiento de gestión de Gobierno, afirmó que con los recursos aprobados por Nicolás Maduro se iniciará el llenado del embalse, se generaría empleo y se mejoraría la producción del valle. Quíbor.

Campesinos sin respuestas

Toribio Pérez y Joel Mendoza, campesinos, habitantes de Yacambú, dijeron a los periodistas que el Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor pagó bienhechurías a precios de gallina flaca bajo la promesa de entregarle a los agricultores sitios productivos.

“Somos indígenas de la etnia Yacambú y tenemos una lucha que la llevamos a la Asamblea Nacional, desde el 2008”, manifestó Mendoza. Hemos sido amedrentados por el Ministerio del Ambiente y del Sistema. No sólo con fuerzas de seguridad sino con delincuentes.

Lamentablemente, nuestras gestiones no han tenido una respuesta, pero seguimos esperando que haya justicia porque si alguna vez llegan a llenar el embalse, tenemos que irnos de aquí para seguir trabajando.

Las familias que esperan reubicación son tres mil, pero la etnia Yacambú está conformada por más de 50 mil personas que residen en las zonas montañosas de Andrés Eloy Blanco.

Sancionados por la Comisión de Contraloría

La Asamblea Nacional tiene denuncias de que el Gobierno ha venido tapando las irregularidades cometidas en Yacambú, dijo el diputado Guillermo Palacios. La Comisión de Contraloría produjo un documento a través del cual se sanciona política y administrativamente a Luis Reyes Reyes, ingeniero Jorge González, ingeniero Landys Navarro y al ingeniero Rafael Fonseca, así como a la ingeniero Yubirí Briceño (ex ministro del Ambiente) como responsables directos. Aquí se ha jugado con la sed de la gente.

Y la presa Dos Cerritos, que es la principal fuente de suministro que tiene el estado Lara, no está produciendo tanta agua para Barquisimeto y Quíbor, a las cuales se les prometió que Yacambú les resolvería sus necesidades. Pero ha sido una burla y una estafa.

De igual forma se están investigando algunas fincas que tienen algunas de las personas mencionadas en las sanciones establecidas por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.