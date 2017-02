Freddy Guevara advierte que TSJ ordenó investigación en su contra

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara aseguró este sábado que el Tribunal Supremo de Justicia envió a la Contraloría y a la Fiscalía General de la República una solicitud para la apertura de una investigación en su contra por haber abierto un proceso en contra el ex presidente de Pdvsa, Rafael Ramirez.

“TSJ envía a Contraloría y Fiscalía sentencia para que abran investigación en mi contra por haber denunciado la corrupción de Rafael Ramírez”, publicó este sábado en la red social Twitter el diputado opositor.

Señaló que al Tribunal Supremo de Justicia le molesta que sigan investigando al ex presidente de la estatal petrolera Pdvsa. “Magistrados, Contralor y Ministerio Público: amedrentarme no impedirá que la gigantesca corrupción de PDVSA y particular de Ramírez siga saliendo”, destacó.