Frente sindical Valmore Rodríguez rechaza ajuste salarial por insuficiente

Rechazar el incremento salarial anunciado por el presidente de la república, por considerar que el monto sigue siendo insuficiente para garantizar que los trabajadores tengan acceso a productos para su alimentación, acordó el Frente Sindical Valmore Rodríguez, señaló su presidente , Miguel Quiroz, quien alertó sobre las consecuencias que los bajos sueldos han generado en la masa laboral.

-Hoy en día vemos como la mano de obra calificada y no calificada está emigrando a otros países, para poder subsistir para mantener a sus familias en Venezuela, porque aquí en el país no tienen garantías para vivir, no hay alternativa frente a un salario que no alcanza para comer, para comprar medicinas, para nada-, precisó Quiroz.

El también secretario de asuntos sindicales del partido Acción Democrática, denunció que el gobierno continúa violentando las normativas internacionales referentes a las discusiones de incrementos salariales, y los actores necesarios para el acuerdo en torno al ingreso.

-No se está tomando en cuenta la participación de los trabajadores, antes existía la tripartita, empresarios, gobierno y trabajadores, hoy en día vemos que no existe, este es un gobierno que no cree en la seguridad jurídica, que no da condiciones al sector productivo para estimular el empleo y el salario digno-, aseguró.

A juicio del dirigente sindical, las autoridades del estado no están conectados con la realidad económica del país, exhortando a los funcionario del alto gobierno a visitar los establecimientos comerciales para constatar el rezago del ingreso con respecto a los precios del mercado.

Miguel Quiroz reiteró la necesidad de rescatar la democracia en Venezuela, ratificando que la única solución a esta situación de los trabajadores de Venezuela, es que se genere un cambio de gobierno a través de unas elecciones justas, tal como reclama el Frente Amplio Venezuela Libre.