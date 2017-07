Guaidó:  Tenemos todos los elementos para concretar la transición a la democracia

La consulta popular realizada el pasado domingo 16 de julio, se ha convertido en la mayor muestra de desobediencia civil en Venezuela, un proceso electoral inédito que no contó con la participación del Consejo Nacional Electoral, el Plan República y los cuantiosos recursos del Estado, sin embargo, fue sacado adelante por la sociedad civil debidamente organizada.

La comisión de garantes del plebiscito integrada por cinco rectores universitarios de las más importantes casas de estudio del país, en su informe final presentado ante la plenaria de la Asamblea Nacional, contabilizaron una participación de 7 millones 535 mil 259 voluntades, lo que sin duda alguna es una cifra contundente para un proceso electoral que solo contó con poco más de 14 mil mesas de votación en todo el país.

Luego de conocerse el contundente resultado, el diputado a la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión de Contraloría del parlamento, Juan Guaidó, afirmó que esta cifra no debería ser contabilizada como un simple número de votos, sino más bien como un enorme grupo de venezolanos que se declararon en rebeldía contra el gobierno de Nicolás Maduro y la pretensión de imponer una Asamblea Nacional Constituyente, la cual a su juicio no resolverá los verdaderos problemas del país.

“El gran éxito de la consulta popular más allá del número, es que fue algo sin precedentes en la historia de nuestro país y de América Latina. Estamos apegados al 350 y eso se evidenció porque no hubo participación del Estado en ninguna de sus formas, lo que resalta que fue un proceso netamente civil y ese día adquirimos un compromiso aún más grande con la desobediencia civil, con el artículo 333 y con el artículo 350 de la Constitución. Impresiona que 7 millones 600 mil venezolanos nos declaramos en rebeldía y eso es sumamente trascendente para el país”, sentenció.

Con respecto a las actividades espontáneas que se ha venido realizando en todo el país luego de la consulta popular, el parlamentario aseguró que los venezolanos simplemente están ejerciendo su legitimo derecho a la protesta establecido en nuestra carta magna.

“Mal pudiera yo criticar la protesta espontánea o pedir obediencia y disciplina cuando me formé en el movimiento estudiantil y el ejercicio de la protesta es un derecho constitucional. Nosotros no podemos decirle a los venezolanos que no protesten, lo que debemos hacer es pedir organización y simplemente decirles protesten por este canal, como lo hicimos el pasado domingo”, precisa.

Sostiene que los políticos tampoco le pueden pedir más paciencia al pueblo de Venezuela, cuando los ciudadanos les faltan los alimentos, las medicinas, su capacidad de compra es menor por la alta inflación, entre otras consecuencias directas que ha traído en gobierno de Nicolás Maduro.

“Tenemos años de lucha y debemos entender que ha sido un mecanismo que genera presión, genera resultados, que es muy duro socialmente, claro que sí, pero cuando cierran todas las salidas democráticas, electorales, el pueblo ejerce su derecho sin duda a la protesta. Insistimos lo que debemos tener es organización, organización para los paros cívicos, organización para la huelga general, para la toma de Caracas y para la toma de Venezuela, para elevar la presión en cada una de las instituciones del Estado y esa es la clave del éxito”, dijo.

En cuanto al apoyo internacional que ha recibido el país, Guaidó indicó que forma parte de una serie de factores para lograr la transición a la democracia y la salida de Nicolás Maduro del poder.

“El apoyo internacional y el pronunciamiento de Presidentes y gobiernos, lo que buscan es que se respeten los derechos constitucionales de los venezolanos y debemos aclarar que aquellas instancias que pueden ejercer sanciones, bien sea Estados Unidos o el Parlamento Europeo, aplicarán esas medidas contra el gobierno y los políticos corruptos y no contra el pueblo venezolano”, dijo.

El también dirigente nacional del partido Voluntad Popular, asegura que “con la presión de calle, el apoyo internacional, la disidencia dentro del oficialismo y el inmenso apoyo popular, se tienen todos los elementos para cambiar el modelo y el gobierno que hoy en día ha arruinado a Venezuela”.

Asamblea Constituyente

Al ser consultado con respecto a las consecuencias inmediatas que traería a Venezuela la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el asambleísta por el estado Vargas, aseguró que sin duda alguna se profundizaría aún más la crisis política, económica y social.

“Si en Venezuela se instala una Constituyente se agudizaría aún más la crisis. Si hoy ni siquiera a la Vice fiscal que trató de imponer de forma irrita el Tribunal Supremo de Justicia, la reconoce el mundo, imagínense ustedes si ellos quieren por la vía de los hechos, implementar un fraude a la Constitución, a los poderes establecidos y a todo el ordenamiento jurídico del país, la crisis pasaría a otras dimensiones”, dijo.

Opinó que la Asamblea Nacional Constituyente “sería la muerte de la quinta República” y reitera que el gobierno solo quiere implementarla, para acabar con las instituciones que le han hecho frente como es la Asamblea Nacional y la Fiscalía General de la República.

Precisó que la ANC así sea instalada no podrá ser implementada, porque la gran mayoría del pueblo venezolano se encuentra en rebeldía, tal como lo demostró el pasado 16 de julio ejerciendo su voto y también cuando sale a la calle de manera pacífica a elevar su voz de protesta.

Considerando que la Mesa de la Unidad Democrática, estaría dispuesta a dialogar con el gobierno si se desmonta la constituyente, indica que también se deben tomar en cuenta los objetivos de lucha planteados como son la liberación de todos los presos políticos, la apertura de un canal humanitario, el respeto a la Asamblea Nacional y un acuerdo político para lograr a la brevedad posible unas elecciones generales.

“El diálogo en Venezuela está bastante satanizado porque el gobierno no cumple con lo que promete. En 2014 hubo diálogo y no se llegó a nada, en 2016 también se dialogó y trajo consecuencias lamentables para la oposición como fue la desmovilización en la calle, por ello es necesario que el gobierno cumpla con todas las exigencias de la oposición y esa será la única manera que se entable un diálogo que nos permita sacar al gobierno y lograr los cambios que tanto necesita el país”, sostuvo.

Corrupción desmedida

Como presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, lamenta que Venezuela hoy en día sea el país con los índices de corrupción más altos del mundo, según algunas instancias internacionales y explica que actualmente el parlamento trabaja arduamente para establecer las responsabilidades en este tema, que ha generado pérdidas mil millonarias a nuestro país.

“En Venezuela no se puede hablar de casos de corrupción, ya nosotros debemos abordar una instancia superior para este flagelo. Abordamos los temas de PDVSA, Odebrecht, Cadivi, contrataciones públicas, convenios bilaterales con China y Rusia, entre muchos otros”, precisó.

Sobre las investigaciones del caso Odebrecht, informó que ha estado en Brasil en un par de ocasiones, trabajando de manera directa con la Fiscalía del país amazónico y se han realizado hallazgos importante que comprometen a funcionarios del gobierno venezolano.

“Tenemos indicios obvios no solo de sobreprecio en las contrataciones, sino que tenemos también pruebas de no culminación de las obras, de daño al patrimonio público, de contrataciones interesadas y no por el bienestar del pueblo, y estos son los supuestos claros de corrupción que estamos manejando en estos momentos, hasta que tengamos acceso directo al expediente que está manejando Brasil, que ya tiene los testimonios de Marcelo Odebrecht sino también de Euzenando Azevedo, que era el enlace directo en Venezuela”, precisó.

Reveló que es este tema en particular de corrupción estarían implicados desde Hugo Chávez y Nicolás Maduro, hasta un número importante de ministros “que pidieron recursos para culminar las obras contratadas con Odebrecht y las mismas no han sido culminadas hasta la fecha”.

Señala que es mucho el trabajo que tiene la Comisión de Contraloría del parlamento, pero aclaró que en Venezuela es cuesta arriba llegar hasta los culpables porque gran parte de las pruebas son manejadas por el gobierno, a través de los ministerios y las empresas estatales.

La mejor Venezuela

En otro orden de ideas, Juan Guaidó condenó la actuación del gobierno de Nicolás Maduro en contra del partido Voluntad Popular, y exige el cese de la persecución.

“La verdad es que a Leopoldo López simplemente le cambiaron el sitio de reclusión, pero sigue preso. No podemos olvidar además que este régimen trata a los presos políticos como secuestrados y vivimos un drama además, porque no sabemos cual grupo secuestró, si fue el de Diosdado Cabello, si fue Maduro, si fue El Aissami, de verdad que es una situación dramática. La violación de Derechos Humanos contra dirigentes de nuestra organización y también de la unidad están a la orden del día y exigimos por supuesto que cese el ataque contra Voluntad Popular”.

Hizo un llamado a todos los venezolanos a no perder la esperanza y aseguró que pronto se logrará una mejor Venezuela.

“El mensaje es muy sencillo, somos mayoría, debemos ejercerla, a pesar de que nos cueste creerlo debemos repetirlo somos mayoría, podemos ejercerlo, estamos ganando el juego (…) y hoy Venezuela tiene la gran oportunidad de lograr un mejor país y no podemos desperdiciarla”, finalizó.