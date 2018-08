Guzmán: “El gobierno no ha tomado ninguna medida para frenar la hiperinflación” #15Ago

El presidente de la comisión de finanzas de la Asamblea Nacional (AN), Rafael Guzmán, afirmó que el gobierno venezolano no informa el numero de piezas del nuevo cono monetario “porque no son suficientes”.

“En plena hiperinflación salir con este nuevo cono monetario sin saber ni siquiera cuantas piezas están en la calle. El gobierno no lo informa porque no son suficientes”, expresó Guzmán.

Acotó que “en épocas anteriores en la ultima reconversión del 2008 el efectivo de ese momento representaba el 40 % de la emisión y esta vez no conocemos el porcentaje de toda la masa monetaria”.

El parlamentario insisitió en que el gobierno debe frenar la reconversión monetaria pautada para este lunes 20 de agosto. “Es una reconversión en la que no se ha tomado ninguna medida para frenar la hiperinflación”.