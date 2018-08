José Guerra: El culpable de la pérdida de los activos nacionales es este régimen #10Ago

El economista, diputado a la Asamblea Nacional (AN) y miembro de la Comisión de Finanzas del Parlamento venezolano José Guerra, informó su descontento este jueves luego de que un juez federal de los Estados Unidos autorizara la incautación de Citgo Petroleum Corporation.

Esta filial propiedad de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) que se encuentra ubicada en suelo norteamericano, dicha orden fue emitida con el fin de cumplir con pagos pendientes del Gobierno nacional a la empresa canadiense, Cristallex International Corporation.

“Como venezolano no me alegro que un juez de Delawere haya decretado la incautación de los activos de Citgo. El culpable de esta situación de pérdida de los activos nacionales es este régimen que expropió y no pago pensando que estaba tratando con una empresa nacional. Grave error”, expresó a través el diputado guerra a través de su cuenta en Twitter.

Se pudo conocer que la orden de embargo, que recaería sobre las acciones de la compañía matriz Citgo residenciada en Houston, Texas; fue emitida por el juez Leonard P. Stark, del tribunal de distrito Wilmington en Delaware.

Así mismo, dicha información ha sido publicada por el Wall Street Journal (WSJ), en el que detalla que los que ni los abogados de Pdvsa, ni representantes de Citgo quisieron hacer comentarios a los medios de comunicación, sobre la mencionada sentencia, que podría ser apelada ante una instancia superior.