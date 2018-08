Juan Carlos Escotet: “Tengo mucho miedo pero no puedo permitir que me paralice” #10Ago

El presidente de la junta directiva de Banesco, Juan Carlos Escotet se pronunció por la prórroga de la intervención, luego que el Gobierno decidiera extender el plazo por 90 días más.

Escotet indicó que no han podido hablar con las autoridades durante la intervención, consideró que de haberse dado un encuentro estaba la posibilidad de “levantar la medida”.

Detalló que Banesco ha perdido más de 600 empleados desde el proceso de intervención, ya que nadie quiere trabajar en un banco bajo esta condición.

“En promedio 46 personas a la semana renuncian. Van más de 600 desde la intervención. Nadie quiere venir a trabajar a un banco intervenido. A la fuga de talentos tradicional se suma la fuga de talentos por la intervención”, expresó el empresario.

Además denunció que la intervención del banco por parte del gobierno nacional es “ilegal y desproporcionada” y “no tiene razón de ser”.

“Esta es una intervención donde anticipamos violación política. Es totalmente desproporcionada. No tenemos herramientas para producir una confrontación, hemos decidido dar la cara y seguiremos adelante”, dijo el empresario durante una intervención en la sede del banco en Caracas.

Escotet aseguró que hasta el momento no han recibido una oferta del gobierno para la venta de Banesco. “Aunque tengamos la mejor oferta del mundo, Banesco no se vende. Espero que tampoco me lo quiten”.