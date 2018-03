VIDEO Kuczynski: “Lo mejor para el país es que yo renuncie a la Presidencia” #21Mar

“Lo mejor para el país es que yo renuncie a la Presidencia de la República, porque no quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la paz y armonía que tanto necesita”.

Con estas palabras el ex presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski presentaba oficialmente su renuncia a la Presidencia que ocupó durante un año y dos meses, en medio de una crisis política que sacudió la nación suramericana tras la difusión de unos supuestos video de sobornos entre congresistas de la oposición y el Gobierno para evitar la destitución del Jefe de Estado.

En un mensaje a la nación, PPK rechzaó las acusaciones en su contra y señaló que dse que comenzó a dirigir al país andino la oposición lo ha hecho veer como si fuese una persona corrupta.

“Esta situación me hace injustamente parecer como culpable de actos en los que no he participado”, dijo para hacer referencia a las acusaciones de cobro de pagos de Odebrecht y negociaciones con parlamentarios para evitar vacancia presidencial.

Kuczynski señaló que tras su renuncia habrá una transición democrática ordenada y agradeció la ayuda de quienes laboraron a su lado.

“Habrá una transición democráticamente ordenada, agradezco a quienes me ayudaron y trabajaron conmigo.. Gracias a todos, he trabajado casi 60 años de mi vida con total honestidad, la oposición me señala de corrupto es una artimaña de demolición de mi gobierno”, dijo.

Tras la renuncia del ex presidente la dirección del país la asumirá Martín Vizcarra, segundo Vicepresidente del Perú, quien no ha dicho si presentará o no su renuncia. En caso de que ocurra, será la segunda Vicepresidenta, Mercedes Aráoz.

Sí ambos deciden no aceptar la dirección del país, las riendas del mismo serán tomadas por el presidente del Congreso de la República, Luis Galarreta, quien deberá convocar a unas elecciones presidenciales.