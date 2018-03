La petición que hizo el Frente Venezuela Libre sobre las elecciones convocadas por la ANC

Representantes del Frente Amplio Venezuela Libre, acudieron este lunes a la sede del Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), con el fin de entregar un documento donde solicitan al secretario general del organismo internacional, Antonio Guterres, que no envíe ningún tipo de misión que convalide las elecciones presidenciales convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente.

En este sentido, el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, diputado Luis Florido, explicó que la misiva simplemente ratifica las condiciones que han solicitado distintos sectores del país, para lograr unas elecciones limpias y transparentes.

“Nosotros queremos un cambio en paz y no es a través de la guerra y tampoco con violencia. Nosotros pedimos unas condiciones electorales para sacar a Nicolás Maduro y su gobierno con votos y no con balas”, sentenció.

Agradeció en nombre de los venezolanos los distintos pronunciamientos que han realizado los organismos alternos de las Naciones Unidas como la FAO, donde expresan su preocupación por la grave crisis política, económica y social por la que atraviesa Venezuela.

Estudiantes presentes

Por su parte, la presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Rafaela Requesens, explicó que una de las exigencias realizadas por el Frente a las Naciones Unidas, es que deseche la solicitud realizada por el gobierno venezolano para que envíen un grupo de observación para los comicios del mes de mayo.

“Le estamos pidiendo a la ONU que no acepte ser observador, porque este no es un proceso electoral, esto no se pueden llamar elecciones. Nosotros en procesos electorales anteriores hemos pedido efectivamente observación internacional, sin embargo, en esta oportunidad estos comicios no son legítimos y están al margen de la constitución y las leyes, por lo tanto la ONU no puede convalidar estas elecciones”, sentenció.

Trabajadores alzan la voz

Igualmente, Pedro Arturo Moreno en nombre de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), afirmó que para poder salir de la crisis económica que atraviesan los venezolanos es necesario que exista un cambio de gobierno por las vías democráticas.

“Los trabajadores queremos votar y estamos luchando con el Frente Amplio Venezuela Libre, para lograr unas condiciones idóneas que permitan unas elecciones libres, plurales y transparentes”, dijo.

Criticó que los trabajadores venezolanos ganen salarios de hambre, por lo que aprovechó la oportunidad para pedir a los organismos internacionales, a que vengan al país y constaten la clara violación de los derechos laborales y salariales que lleva a cabo el gobierno diariamente.

Finalmente los representantes del Frente Amplio Venezuela Libre invitaron a todos los ciudadanos a que participen en la protesta general que se realizará en Venezuela y el mundo el próximo 18 de marzo.