Lara es la entidad con más protestas durante este año con un total de 171

Un total de 1.672 protestas se han registrado en todo el país en lo que va de año, de las cuales solamente en el mes de marzo, se registraron 728, de acuerdo con las cifras dadas a conocer por el observatorio social-humanitario de Voluntad Popular, reveló la diputada Manuela Bolívar este martes.

La parlamentaria aseguró asimismo, que las cifras seguirán aumentando de cara a la grave emergencia humanitaria que se vive en Venezuela e insistió en la necesidad de que la dirigencia política acompañe a los ciudadanos durante cada una de estas manifestaciones.

-A través del observatorio social humanitario que impulsa Voluntad Popular de la mano con la sociedad civil, hacemos reportes mensuales del índice de conflictividad y las protestas en Venezuela. Las cifras son recabadas a través de las redes sociales y los reportes ciudadanos, porque sabemos la política de opacidad que aplica el régimen de Nicolás Maduro. Este observatorio se encarga de visibilizar las protestas que semana a semana aumentan y ante la crisis que se vive en el país. En el mes de marzo se registraron 728 protestas, las cuales tuvieron como principal detonante la falta de servicios como luz, gas y agua. Adicional a eso, 86 de estas protestas fueron por comida; tanto por el acceso de las cajas del Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap), o por los altos costos y la escasez de los alimentos. También, hubo protestas laborales, los venezolanos sabemos que ni el sueldo ni la pensión alcanzan para sobrevivir. La protesta no va a disminuir porque es una respuesta a la crisis económica que estamos viviendo-, aseguró.

Bolívar precisó que durante el pasado mes, se reportaron 14 saqueos el país, pero además, se generaron 39 protestas por transporte, 57 por escasez de medicamentos e insumos médicos, 40 por falta de efectivo, 12 por inseguridad, 34 de carácter político, 7 en escuelas o liceos, y otras 48 por diversos factores socio-económicos. En este orden de ideas, informó que los estados con mayor índice de conflictividad fueron: Lara con 171 protestas registradas, Bolívar con 124, Mérida con 121, Miranda con 116, el Distrito Capital con 108 y Trujillo con 103.

-Las protestas no bajan; sino por el contrario, cada mes es peor que el anterior. Las protestas están comunicando el sentir de los venezolanos. Hoy no tenemos capacidad para comprar lo esencial, no es suficiente lo que ganamos para cubrir la canasta básica y comprar alimentos. Los venezolanos asumen la expresión de manifestarse contra la falta de estos derechos que el Estado no es capaz de asegurar. En este primer trimestre de 2018, de han llevado a cabo protestas por la falta de comida, medicamentos, servicios básicos como lo son la luz; el gas; el transporte y el agua-.

Con respecto a las manifestaciones por falta de gas doméstico, la parlamentaria recordó la política de expropiaciones aplicada por el ex presidente Hugo Chávez durante el año 2008, lo cual generó el quiebre de las fábricas creadoras de bombonas y las empresas llenadoras de gas.

-Es absurdo e irónico que en un país petrolero falte el gas. Hoy no hay porque no se produce petróleo, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) fracasó porque el régimen aplicó una política errada de expropiación y persecución contra las empresas. Hace falta un viraje en las políticas económicas y dar respuestas a las necesidades de los venezolanos. Desde el Observatorio Humanitario de Voluntad Popular le recordamos al país que cada día hay más protestas y reiteramos que es necesario acompañar e insistir en #LaSalida para atender esta crisis humanitaria-, aseguró.