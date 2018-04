En Lara, la sed se apodera de las comunidades

El problema del suministro de agua en varios sectores no sólo de Barquisimeto, sino además de otros municipios del estado Lara no acaba. Este pasado fin de semana, varias comunidades informaron desde las redes sociales que pasaron el asueto de la Semana Mayor sin el vital líquido.

Desde la red social Twitter, los usuarios manifestaban su preocupación y descontento con el servicio que presta la Hidrológica del estado Lara sobre el suministro.

Barquisimeto sin agua

En sectores de Barquisimeto, principalmente, como el centro, Cuji-Tamaca, La Rosaleda, San Jacinto, y varias partes del este de la ciudad como la Urbanización del Este y Parque Central, se quedaron durante varios días sin el servicio.

“La misma agonía de siempre: ya van más de 48 horas sin agua en la zona sur-oeste de Barquisimeto”, publicaba @ rubengr57.

También señalaba que “pasó la semana santa e @ HidrolaraCA sigue haciendo pasar agonía a los habitantes zona sur-oeste de Barquisimeto”

Los sobrevivientes de Barquisimeto: no hay comida, no hay medicinas, no hay dinero y gracias a @ Hidrolara NO HAY AGUA

@ rjhonel22 rogaba a la empresa del Estado que le prestaran el servicio. “Por favor HIDROLARA que informe por el suministro de agua a la Urb. LA ROSALEDA tiene mas de un mes que no lo hace”.

Santa Rosa en # Barquisimeto ya va para 3 meses sin agua, señalaba @cegatamariangel.

“# SemanaSanta sin agua Barquisimeto Zona este nos quitaron el agua toda la semana ya ni para bañarnos nos queda auxilio niños y ancianos afectados. Por misericordia”, señaló otro.

Y en Palavecino también

En Cabudare, en el municipio Palavecino la situación en otros sectores es similar. En La Mora y Colinas de Terepaima el vital líquido brilla por su ausencia desde hace dos semanas y los vecinos están cansados de no tener una respuesta efectiva por parte de Hidrolara.

“@ ismaelnunezvnz: Cabudare-La mora 2 semanas sin agua, no pasa el aseo y no hay gas. Donde están las autoridades?????”, publicó éste usuario.

“Hasta cuando tanta desidia dos semanas sin agua en la Mora”, dijo @mariangleaarangure.

De igual manera, señalan que ante esta situación deben comprar camiones cisternas para llenar los tanques en sus hogares y los precios varían dependiendo del vendedor y la zona, entre 2.000.000 y 3.000.000 de bolívares.

Lo cierto del caso es que las constantes fallas en servicios públicos en nuestro estado se han hecho el “pan nuestro de cada día”. La escasez de bombonas de gas y suministro, las caídas del servicio eléctrico, el robo de cables para teléfonos e internet, la escasez de unidades de transporte público, son solo una pequeña muestra de los problemas que los venezolanos deben enfrentar a diario.