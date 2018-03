En Lara: Otros dos pacientes renales pierden la vida por crisis de salud

El señor Miguel Romero murió este lunes 5 de marzo a las 11:30 de la noche. Era paciente renal de la Unidad de Diálisis El Ángel.

“Ayer (lunes) fallecieron dos, Alirio y Miguel”, informó mediante un contacto telefónico Héctor Daniel Colmenárez, presidente de la Fundación Amigos del Paciente Renal.

Mencionó que Romero se encontraba hospitalizado en el Hospital Central Antonio María Pineda desde que se presentó la crisis de los dializadores en el mes de febrero. Mientras que el señor Alirio se descompensó y murió en su casa.

Jackeline Pérez, paciente trasplantada, con quien también se estableció un contacto, expresó “Están en riesgo de morir muchos, cinco están hospitalizados en el Pastor Oropeza, pero son muchos más que no están hospitalizados y están en peligro porque las máquinas no funcionan y no hay repuestos”.

Al consultarle cuántos pacientes renales han fallecido la fecha respondió que “no tenemos una cifra exacta porque mueren hasta cuatro pacientes en cada unidad. Uno fijo en cada unidad semanal. Y hasta cuatro han llegado a morir en una sola unidad. Se están muriendo muchos”.

Es de mencionar que en el estado Lara hay más de 1.350 pacientes renales y 130 trasplantados. En el país hay más de 30 mil pacientes que se dializan, 3.500 trasplantados y apenas 129 unidades de diálisis en Venezuela. En su mayoría, las máquinas de esas unidades presentan problemas por mantenimiento y escasez de repuestos.

En el estado Lara hay siete unidades de diálisis, dos públicas y cinco privadas, las cuales le prestan su servicio al IVSS.