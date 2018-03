VIDEO: Lo que dijo Danry Vásquez tras video de la golpiza a su novia #15Mar

El pelotero venezolano Danry Vásquez ofreció este jueves unas declaraciones a medios de comunicación nacional para pronunciarse sobre el polémico video en el que se aprecia cómo le ofreció una fuerte golpiza a su novia en el año 2016. En este sentido, el jugador, ficha actual de los Tiburones de La Guaira aseguró que se sintió avergonzado por su actitud.

” Lo que sucedió no fue un momento de familia. No es algo de mis padres. Nunca se me enseñó ese tipo de acto. Solo fue un momento de ira….Desde el primer momento que ocurrió, llamé a mi familia y les conté todo. Me sentí avergonzado”, aseguró a los medios de comunicación.

Vásquez aseguró que desde un primer momento aceptó la responsabilidad del hecho y que en medio de la situación ha estado trabajando para ser una mejor personas y en terapias de control de ira.

Sobre la suspensión de la LVBP, dijo que “no tiene ciencia, por un hecho que sucedió hace dos años. Qué más castigo que estar fuera por dos años sin trabajo…pienso que he pagado mucho siempre y cunado se vea un cambio en mí creo que puedo seguir jugando en esta liga”.

Ayer en redes sociales se publicaba un video en el que se podía observar cómo el ex jugador de los Leones del Caracas le daba una fuerte golpiza contra una mujer que en ese momento era su novia. El video es del año 2016.

Aquí les dejamos el material audiovisual: