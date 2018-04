Machado: Necesitamos una unidad de propósito y no de fotografía

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, expresó este miércoles que la oposición debe unirse con el propósito de que en el país se produzca un cambio de gobierno.

“Si, es muy importante la unidad, pero una unidad de propósito. No es una unidad de fotografía, no es una unidad para cualquier cosa. No es una unidad por estar unidos. Aquí hay un solo propósito y es hacer que salgan del poder”.

Por otra parte afirmó estar “convencida que este régimen está en su punto de mayor debilidad, pero no por eso debemos desconocer que es el momento de mayor peligrosidad. Para asegurarnos de que esa oportunidad que tenemos no se convierta en un retroceso, debemos reconocer el aprendizaje de estos años de lucha”, puntualizó.

“Nosotros estamos enfrentando la dictadura más corrupta y cruel que haya habido en la historia de Venezuela. Cuando los comunistas llegan al poder no lo entregan por las buenas”, agregó.

Sobre el Antejuicio de mérito al presidente Nicolás Maduro por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, Machado afirmó que se trata de un hecho “histórico”.

“Lo que ocurrió ayer en el senado de Colombia es un evento histórico. El senado de Colombia reconoce al Tribunal Supremo de Justicia legítimo y se expone ante el mundo el grado de corrupción y responsabilidad que tiene Maduro y su entorno”, acotó.