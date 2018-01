Maduro anuncia su reelección #24Ene

El Presidente de la República, Nicolás Maduro anunció este miércoles 24 de enero que será el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela para las adelantadas elecciones presidenciales aprobadas ayer por la Asamblea Nacional Constituyente.

“Asumo esta responsabilidad que ustedes hermanos de la Clase Obrera me han dado, de ser el candidato presidencial de las fuerzas revolucionarias. Juntos vamos a consolidar una gran Victoria Popular”, dijo desde una asamblea con el sector transporte del país.

Maduro asegura que va a barrer con los candidatos de la MUD en las elecciones presidenciales. “Ramos Allup no te vistas que no vas, no te van a dejar ser candidato…Henri Falcón se lanzó a candidato, tremenda joya, puros bates quebrados…”, dijo.

El titular de Miraflores buscará la reelección presidencial en medio de una crisis económica, social y política que agobia al país.