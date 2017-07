Maduro: Bienvenida la sanción, continuaré defendiendo los derechos de América Latina

El presidente Nicolás Maduro, se refirió este lunes a las sanciones económicas en su contra, por parte de los Estados Unidos, a propósito de las cuestionadas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente del pasado domingo.

“El gobierno de Trump tomó unas decisiones contra mí, como Presidente de la República, son decisiones que expresan su impotencia y su odio. Ellos ven a América Latina como un perrito echado que mueve la cola y dice que si” dijo el mandatario.

El ejecutivo aseguró que no obedece ni obedecerá jamás, órdenes imperiales, “Yo no obedezco órdenes imperiales, ni de gobiernos extranjeros, ni hoy ni nunca los obedeceré (…) Tomen las sanciones que les de la gana, el pueblo ha decidido ser libre, soy el presidente de una nación libre” ratificó.

Maduro criticó a los gobiernos de países vecinos como Colombia, al denunciar que diariamente aterrizan aviones cargados de colombianos deportados de EEUU y nadie levanta la voz por ellos.

De México, criticó su pasividad contra las acciones de Donald Trump, “Si yo fuera presidente de México, yo iría con una mandarria a impedir la construcción de ese muro” expresó, “A los aliados de Trump, los olvidará y repudiará el mundo. Pasarán al olvido”.

A su vez, el gobernante cuestionó las medidas, “¿Se me sanciona porque convoco a elecciones generales para que el pueblo vote libremente y elijan la Constituyente?, ¿Se me sanciona porque convoco a un hecho único en la región?, ¿Se me sanciona porque no obedezco ordenes del gobierno extranjero?, Nos hierve la sangre cuando un emperador como Trump pretende darnos órdenes, si por eso se me sanciona, bienvenida esa sanción porque voy a continuar defendiendo los derechos de América Latina”.

De igual manera, mencionó que le ha dicho públicamente al mandatario estadounidense que está dispuesto a hablar con él y estrechar su mano, para sostener una conversación con la presunta verdad del país, “Trump está cometiendo el mayor error de su vida al meterse con Venezuela” advirtió.

El presidente culminó alertando a sus seguidores y al mundo, “Si queremos ser libres tenemos que estar dispuestos a enfrentar lo que sea, como sea y cuando sea (…) Los 11 millones están dispuestos a tomar un fusil si fuera necesario liberar a toda América”.