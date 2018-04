Maduro: El 20 de mayo habrá elecciones y el pueblo votará masivamente

El presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó este viernes que el domingo 20 de mayo se realizarán las elecciones presidenciales “llueve, truene o relampaguee”.

“El domingo 20 de mayo habrá elecciones presidenciales y el pueblo venezolano votará masivamente”, añadió.

Aseguró que el proceso electoral ha sido convocado cumpliendo lo que establece la Constitución de la República.

“La Constitución establece que el Poder Electoral convoque las elecciones y las ha convocado, de 18 partidos se han inscrito 14, quiere decir que desde el punto de vista legal todo se ha cumplido”.

Sobre la posición de la comunidad internacional de desconocer los resultados de los comicios presidenciales, Maduro expresó: “Lo que digan los Gobiernos extranjeros no nos importa para nada. Ellos dijeron lo mismo de la Constituyente y ahí está, es una pretensión ridícula que Juan Manuel Santos diga que no las reconocerá, es una ridiculez. Es un ridículo y no tiene límite”.

Por otra parte afirmó “estar listo” para normalizar relaciones con el Gobierno de Panamá y pidió “respeto” a los asuntos internos de Venezuela.

“El presidente de Panamá me conoce y sabe de mis buenas intenciones, fuimos amigos. En toda conversación hay que ceder”, agregó el Jefe de Estado durante una rueda de prensa antes de partir a Cuba, para participar en la toma de posesión del presidente electo, Miguel Díaz-Canel.