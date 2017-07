Maduro: Jorge Rodríguez descifró las trampas de la MUD

El presidente de la República, Nicolás Maduro, se pronunció con respecto a la consulta popular llevada a cabo por el sector opositor el pasado domingo en donde más de siete millones de personas se expresaron en rechazo a su Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Maduro aseguró que el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, más temprano en rueda de prensa, descifró las trampas que presuntamente realizó la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), “no tengo más nada que agregar sobre lo que dijo Rodríguez” dijo.

No obstante, continuó hablando sobre el tema y expresó “Solamente debo decir que la consulta interna de los partidos de la derecha se hizo en paz, y yo les ofrecí mi ayuda (…) Los ex presidentes que vinieron ya hicieron lo que hicieron y se tomaron medidas para que no entren más nunca a nuestro país” informó.

El mandatario instó a la oposición a obedecer el sentimiento que tiene el país de respetar el derecho a la paz, “les hago un llamado a la oposición más allá de las peleas internas que tengan, para que lean correctamente el mensaje que dio el bravío pueblo de Venezuela ayer en el simulacro de ensayo electoral” invitó.

A su vez, sugirió a la dirigencia que no se dejen llevar por los halagos extranjeros, “que vergüenza debería darle al diario El País publicar esas cosas (…) En España no se le dio cobertura al simulacro electoral, pero la consulta interna de los partidos de la derecha es motivo de primera plana” señaló.

En relación al apoyo que la oposición recibió del jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, alertó que la derecha española está alineada otra vez para ponerle las manos a Venezuela. “No me meteré en sus asuntos internos, pero Rajoy saca tus narices de nuestro país”.

“Llamo al respeto de la constitucionalidad de Venezuela y del mundo entero, a partir de hoy declaro que esta constituyente es por la paz y es para defender nuestra soberanía, a Venezuela no la amenaza nadie ni la gobierna nadie, aquí mandamos los venezolanos” concluyó.