Maduro no irá a Lima para celebrar en Caracas “la derrota del Golpe de Estado del 2002”

Este martes en horas de la noche el presidente Nicolás Maduro anunció a través de su cuenta oficial en Twitter, que no asistirá a la Cumbre de las Américas, a la cual no estaba invitado, si no que se quedará en Venezuela para celebrar el 13 y 14 de abril “la derrota del Golpe de Estado del año 2002”, a propósito de cumplirse 15 años del golpe de estado al fallecido ex presidente Hugo Chávez.

Maduro le fue revocada la invitación a la Cumbre de las Américas a celebrarse este fin de semana en Lima, Perú, por el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo el recién nombrado presidente de la nación inca, Martín Vizcarra tampoco quiso la visita del mandatario nacional.

A pesar de la decisión del gobierno de Perú, el presidente venezolano insistió en varias oportunidades en participar en la Cumbre de las Américas 2018, hasta que la noche del martes decidió no ir a Perú.