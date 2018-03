Miguel Rodríguez Torres, el ex ministro que desata odios y divisiones en Venezuela

Por años el mayor general Miguel Rodríguez Torres fue uno de los hombres fuertes del chavismo en Venezuela. Él, que solía controlar los hilos de la inteligencia del país, ahora está preso y enfrenta el riesgo de una condena de varios años de cárcel por el delito de rebelión.

El sorpresivo arresto del exministro de Relaciones Interiores, que se dio pocos días después de que se sumara a un frente amplio opositor, es considerado por analistas como una acción que busca atemorizar a los disidentes del oficialismo y posibles militares descontentos en la antesala de las elecciones presidenciales del 20 mayo, en medio de una profunda crisis económica y social.

El proceso contra Rodríguez Torres ha generado pugnas en Venezuela. El también exjefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) fue señalado por el gobierno de promover “acciones contra la paz” y participar en supuestos complots para atentar contra la unidad de la fuerza armada. Mientras algunos condenan la captura, otros, muchos de ellos opositores que fueron detenidos durante casi la década que dirigió el SEBIN, celebran su posible enjuiciamiento por los delitos de instigación a la rebelión y espionaje, que según las leyes militares podrían implicar una condena de varios años de prisión.

El llamado “Frente Amplio Venezuela Libre” creado la semana pasada por la coalición opositora junto con organizaciones civiles y disidentes del oficialismo para enfrentar al gobierno del presidente Nicolás Maduro y exigir elecciones libres, rechazó la aprehensión y atribuyó el proceso a una represalia contra el exministro por sumarse al nuevo bloque opositor.

Con esta postura coincide el politólogo Nícmer Evans, disidente del oficialismo, quien afirmó que con la detención del exministro el gobierno busca dar un mensaje a los llamados “chavistas críticos” y posibles militares descontentos de que “van a pagar las consecuencias de lo que hagan si ustedes se atreven a dar un paso adverso al gobierno de Maduro”.

Luego de más de tres décadas de estar vinculado al chavismo Rodríguez Torres, de 54 años, comenzó al salir del Ministerio de Relaciones Interiores en 2014 y retirarse del ejército un progresivo distanciamiento del gobierno y creó el Movimiento Amplio Desafío De Todos con exmilitares y disidentes.

Evans dijo a The Associated Press que para el gobierno los disidentes representan un “talón de Aquiles importante” porque muestran que “salirse del gobierno y enfrentarlo puede ser exitoso en el sentido de poder” y sostuvo que por eso tratan de amedrentarlos.

En las redes sociales han sido publicados en los últimos días numerosos mensajes contra Rodríguez Torres, a quien señalan de supuestas violaciones a los derechos humanos, y contra el frente opositor por respaldar al exministro.

El ilustrador venezolano Fernando Pinilla publicó en su cuenta de Twitter una caricatura en la que se observa a Rodríguez Torres entre decenas de cráneos pidiendo ayuda y sosteniendo, con una mano salpicada de sangre, un cartel en el que se lee “ahora soy bueno e inocente”.

En contraste, el diputado opositor suplente Rosmit Mantilla expresó en Twitter: “Para mí es inaceptable que se respalde a ese señor”. Mantilla fue detenido en 2014 en la sede capitalina de la policía política, donde permaneció recluido por dos años y medio señalado de conspirar contra el gobierno. “Rodríguez Torres me sembró un caso que me llevó a la celdas del SEBIN por dos años y medio”, agregó, aunque sostuvo que a pesar de cuestionarlo espera que haya justicia en su caso y se respeten sus derechos humanos.

Junto con él, varios cientos de opositores, manifestantes y dirigentes como Leopoldo López fueron arrestados bajo la gestión de Rodríguez Torres. Muchos de los detenidos como Mantilla fueron liberados tiempo después.

El diputado de 34 años asegura que en sus años de reclusión en la sede de la policía política fue sometido a “torturas psicológicas” y presenció cómo otros de sus compañeros de celda fueron golpeados mientras permanecían colgados de los brazos, les aplicaban “descargas eléctricas” o les colocaban en la cara “excremento en una bolsa plástica”.

Mantilla dijo a AP en una conversación telefónica desde Francia -donde se encuentra cumpliendo compromisos con Amnistía Internacional- que no está cerrado a que se dé un proceso de reconciliación con disidentes del oficialismo como Rodríguez Torres, pero sostuvo que “no va haber perdón, no va haber reconciliación si antes no hay justicia”.

Ante los señalamientos de supuestas violaciones a los derechos humanos, Indira Urbaneja -integrante del Movimiento Amplio Desafío De Todos que dirige el exministro- expresó que no había ningún proceso en esa materia en contra de Rodríguez Torres y dijo, en alusión a los opositores que celebran su arresto, que “la dictadura no se puede defender cuando nos conviene. O se señala con el tiempo o estamos siendo hipócritas”.

Hasta el momento ningún organismo internacional se ha pronunciado sobre el caso del exministro ni sobre las denuncias que hay contra él.

En una entrevista que ofreció el año pasado a AP el exjefe de inteligencia afirmó que sus actuaciones en 2014 fueron acordes a la ley. Lejos de pedir disculpas por sus actos, Rodríguez Torres se mostró orgulloso de haber creado una fuerza policial que según él fue sumamente profesional.

“Todos los traidores se los regalamos con lacito”, afirmó la noche del miércoles el vicepresidente del partido oficialista Diosdado Cabello al cuestionar el paso a la oposición de Rodríguez Torres, a quien identificó como su amigo en el pasado.

El exministro y Cabello desarrollaron vínculos durante los años que pasaron en el ejército y en el fallido golpe de febrero de 1992 en el que ambos participaron junto al fallecido presidente Hugo Chávez, quien fue líder de la intentona.

Cabello descartó que el exministro haya sido detenido por plegarse a la oposición y dijo en su programa nocturno “Con el Mazo Dando”, que difunde la televisora estatal, que su proceso responde a una investigación que le abrieron luego de que personas detenidas por un supuesto complot lo mencionaron.