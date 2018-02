Movimiento Estudiantil: Exhortamos a dirigentes políticos a no avalar proceso electoral fraudulento

El Movimiento Estudiantil Venezolano emitió un comunicado “Camino al 23 de Abril”. En el que rechazan la convocatoria hecha por la Asamblea Nacional Constituyente, para unas elecciones presidenciales.

“Las elecciones presidenciales convocadas no buscan que los venezolanos elijan; su finalidad es perpetuar el infierno y la miseria que hoy en día vivimos. Hemos decidido no participar en un proceso que carece de las garantías mínimas para que sea la voluntad de los venezolanos la que elija el futuro que merecemos y no el interés del tirano el que imponga seis años más de sufrimiento”.

“En consecuencia, exhortamos a los dirigentes democráticos y políticos a no avalar un proceso espurio y fraudulento participando en el mismo”.

“Visto esto, invitamos a la conformación de una alianza que logre aglutinar a la mayoría de los sectores sociales y políticos que hacen vida en nuestro país, para de esta manera lograr elecciones libres” expresa el Movimiento Estudiantil de Venezuela en el comunicado.