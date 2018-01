Aunque considera que no hay voluntad de negociar por parte del Gobierno, el jefe del Parlamento, Omar Barboza, aclaró este lunes que si el presidente de la República, Nicolás Maduro, lo convoca al diálogo reconociendo su rol, acudiría sin problemas.

Luego de sostener un encuentro con el canciller portugués, Augusto Santos Silva, a quien le agradeció por reconocer el Poder como una representación del pueblo, indicó que descalificar antes de sentarse en una mesa de negociación da muestras del poco interés que se tiene por reconocer al adversario.

“Maduro me acusa de ser un dinosaurio de la política, pero resulta que ellos admiran a los mayores dinosaurios, que son Fidel y Raúl Castro”, dijo al tiempo que aseguró que no pretende buscar intrigas o participar en ellas, como lo espera el oficialismo.

Recordó que no forma parte del equipo negociador, y que Un Nuevo Tiempo informará en su momento qué representante enviará a República Dominicana, a propósito de la renuncia de Timoteo Zambrano el pasado sábado.

Barboza, enfatizó que como político está ayudando para que el diálogo tenga éxito, “porque somos demócratas, independientemente de que confiemos o no en la buena voluntad de la otra parte”.

Respecto a su nuevo desempeño, precisó que con la promoción de leyes, conformarán un piso jurídico que permita alcanzar el cambio político en 2018 cuando corresponden las elecciones presidenciales. De igual manera, afianzarán una alianza nacional de solidaridad humanitaria y debatirán, por ser lo más reciente, la supresión de la Alcaldía Metropolitana de Caracas y del Alto Apure.

También aclaró que no hay cohabitación con la Constituyente porque no se ha generado ningún acuerdo; lo calificó como una imposición. “Nosotros no tenemos la fuerza militar del Gobierno”, puntualizó. Es importante recordar que la fracción 16 de julio, que ha manifestado un rechazo categórico al diálogo, acusó a la nueva directiva de ser colaboracionistas del oficialismo.