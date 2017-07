Oposición retoma la calle este sábado en apoyo a nuevo TSJ #21Jul

La Mesa de la Unidad Democrática convocó para este sábado una nueva acción de calle hasta el Tribunal Supremo de Justicia, en apoyo a los recién designados magistrados del máximo tribunal del país.

La agenda de la Unidad Democrática para este fin de semana se desarrollará este sábado desde varios puntos de la capital de la República: Santa Mónica, El Paraíso, Parque Cristal, Bello Monte, Altamira y Plaza Brión.

Andrés Velázques, dirigente de la Causa R señaló que los venezolanos le brindará su respaldo a este nuevo Tribunal Supremo de Justicia, a quien ya el Gobierno ha considerado ilegal y corre el riesgo de disolverse con la detención de los nuevos funcionarios.

-Nos hemos tomado un tiempo para delinear en qué consiste el cambio que le proponemos a Venezuela…la calle no se calla, la calle no se detiene, la calle no se paraliza, la calle continúa”, dijo.

Agregó que en Caracas la marcha será “masiva para respaldar la consulta domingo 16 de julio, el documento de gobernabilidad y la convocatoria a paro..éste va a ser nada comparado con lo que viene: acumulen una comidita, vamos a pelear”