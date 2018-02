Opositor que asuma candidatura le hace el juego al gobierno

Representantes de La Causa R, Proyecto Venezuela y Primero Justicia fijaron posición en torno a las precandidaturas que han salido al ruedo de cara a las presidenciales el próximo 22 de abril.

Diego Mendoza, secretario de organización de LCR, expresó que la tolda valida el comunicado emitido por la Mesa de la Unidad Democrática respecto a no participar en la referida contienda electoral.

Está de acuerdo en que no se cumplen las condiciones mínimas para desarrollar el proceso.

Asimismo, agregó que tampoco se concretó la libertad de los presos políticos, el voto libre y transparente, nuevo Poder Electoral, entre otros términos.

“No se pueden hacer elecciones teniendo en frente a Tibisay Lucena”, apuntó.

Convocó a la conformación de un frente amplio regional con la participación de las universidades, trabajadores, gremios, partidos y sociedad en general. El objetivo es que se construyan equipos de trabajo para el cambio y la defensa del voto libre.

Consecuencias mayores

Mendoza aclaró que la no participación electoral significa abstención política, tal decisión no es más que una ruta que se resume en la no inscripción de candidaturas, organización social, denuncia del fraude continuado de los procesos electorales, observación permanente de las calles el 22 de abril.

“El pueblo ya tomó una decisión y no convalidará esa farsa electoral”.

Agregó que se ejercerán todas las acciones necesarias a fin de demostrar la ilegalidad de la convocatoria.

Respecto a las megaelecciones que propone Nicolás Maduro puntualizó que tal propuesta forma parte del fraude continuado y noción de poder hegemónico y controlador.

“No es solo un fraude de cara a las presidenciales sino contra todas las instancias de representación popular. No convalidaremos ninguno de esos actos”.

Tito Díaz, secretario general de Primero Justicia en Lara, añadió que la tolda amarilla se deslinda de intereses personalistas.

“Tenemos que buscar un camino para recuperar el voto. No vamos a ir al proceso electoral pero vamos a seguir luchando en las calles y organizando a los ciudadanos”.

Considera que la decisión tomada por la MUD debe ser respaldada por todos los partidos opositores.

“Quien se desvíe del camino que tomó la MUD, sin duda, le da un espaldarazo al Gobierno”.

Depongan candidaturas

Euclides Rodríguez, coordinador de proyecto Venezuela, declaró que todo religioso, independiente o miembro de partido político que asuma candidatura le hace el juego al gobierno, además de traicionar la patria.

A su juicio, el G2 cubano busca desesperadamente un candidato.

“Le exigimos a Henri Falcón que deponga su aspiración particular y partidista por el bien de los venezolanos”.

Subrayó que en la Unidad se toman decisiones por mayoría y se acatan por unanimidad.