Ortega Díaz: La decisión de no votar es un acto valiente de rebeldía #18May

La Fiscal general destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, Luisa Ortega Díaz, se refirió a los comicios presidenciales de este domingo, los cuales catalogó como una “farsa”.

“La decisión de no votar es un acto valiente de rebeldía. Convalidar la farsa con tu voto enviaría un mensaje erróneo a la comunidad internacional de que los venezolanos viven en democracia”, expresó Ortega Díaz, a través de un video difundido en su cuenta en Twitter.

Aseguró que “el miedo de Maduro es que el domingo los venezolanos dejen las calles desoladas y los centros electorales vacíos”.

Manifestó que “los países democráticos del mundo no aceptarán ningún resultado que se derive de ese ilegal proceso”.

“En las próximas horas la dirigencia política y social tiene el deber histórico de organizar y movilizar a la ciudadanía. No se pueden desanimar por un resultado que ya está decidido. Al contrario, el fraude electoral debe llenarnos de energía, valentía y mucha fuerza para exigir en las calles la salida de un gobierno que está agonizando”, concluyó.

#VIDEO Los venezolanos no deben convalidar la estafa electoral prevista para este domingo. La decisión de NO VOTAR es un acto de rebeldía con el que los ciudadanos ratificarán al mundo que en #Venezuela no hay democracia #18May pic.twitter.com/yKvz2zoWhg

— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 18 de mayo de 2018