Paro del transporte el lunes #15Ene si no hay respuesta positiva del gobierno

Los transportitas afiliados al Sindicato Automotor de Lara se reunieron este martes en asamblea extraordinaria para analizar la situación que están confrontando por la falta de repuestos, cauchos y aceite para sus unidades y decidieron dar un plazo a las autoridades para que les solucionen el problema antes de que concluya la semana o hay paro el lunes.

Hugo Cuicas, secretario de organización del gremio, informó al término de la reunión que en la misma, cada directivo de ruta expuso la problemática que están viviendo.

Puso como ejemplo el caso de la Ruta 5 que sólo tiene activas 25 unidades debido a que el resto se encuentran paralizadas por falta de repuestos para reactivarlas.

“Además de la falta de cauchos y baterías, entre otros insumos, ahora se ha agregado el del aceite, que no se consigue y cuando un compañero lo logra es a precios inaccesibles al punto de que cada litro le sale en un millón de bolívares”, dijo Cuicas.

Aclaró que las deficiencias del transporte colectivo urbano no se deben a paros sino a la falta de repuestos para el necesario mantenimiento de las unidades.

También informó que los dueños o conductores de las rutas interurbanas que operan desde el terminal de pasajeros de Barquisimeto se han visto afectados por medidas tolmadas por la nueva administración.

Precisó que hasta fin del año pasado les vendían los listines de pasajeros a 200 bolívares y en diciembre los subieron a 5 mil, “pero no conformes con eso, esta semana volvieron a subir su precio para llegar a 25 mil, cantidad que no están dispuestos a pagar pues se aprobó sin tomar en cuenta la Comisión Permanente del terminal, por lo que hoy no operarán desde el mismo.

“Y si antes del domingo no tenemos una reunión con el alcalde Reyes, el lunes habrá paro del transporte en Barquisimeto y Cabudare”, afirmó.