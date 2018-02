PCV califica como ilegal y abusiva detención de Elio Palacios

Como ilegal y un acto abusivo del ejercicio del poder, califica el Partido Comunista de Venezuela (PCV), la detención del Ing. Elio Palacios, por haber alertado en torno a las fallas de mantenimiento del Sistema Eléctrico Nacional, por parte de Corpoelec, poco antes de registrarse la falla eléctrica de este miércoles, que afectó a la Gran Caracas, Miranda y Vargas.

El pronunciamiento lo hizo el Secretario General del Comité Central de la organización Política, Oscar Figuera, quien señala que lo que el Ing. Palacio hizo fue un llamado de alerta que se le viene haciendo al gobierno venezolano, indicando que se le ha estado haciendo un llamado al presidente de la República, Nicolás Maduro, a escuchar a los trabajadores y a las trabajadoras.

-No solamente escuchar a los presidentes de las empresas, y esto no es solamente para Corpoelec, sino para todas las empresas públicas del país, donde los burócratas y corruptos golpean a los trabajadores honestos y a las trabajadoras honestas y a quienes denuncian a las mafias y colocan a las mafias a su lado, para ellos hacerse también parte de la corrupción y afectar a las empresas del Estado-, afirmó Figuera.

Advierte que las denuncias que hace el Ing, Palacios no son nuevas, las hizo la Federación de Trabajadores y Trabajadoras Eléctricos(Fetraelec), afirmando que es un alerta al gobierno, indicando que no es verdad que todo sea sabotaje.

-Hay problemas de abandono del mantenimiento mayor y del mantenimiento menor, del mantenimiento preventivo, del mantenimiento correctivo, hay ausencia de la entrega de los instrumentos de trabajo a los trabajadores y trabajadoras del sector eléctrico para que puedan cumplir con sus responsabilidades, hay hostigamiento, hay persecución, hay violación de derechos de los trabajadores y trabajadoras, y eso es lo que denunció el camarada Elio Palacios-, precisó.

Elevan caso a FSM

Anunció que en la madrugada de ayer mismo, se dirigieron a la Federación Sindical Mundial (FSM) y ya hoy en la mañana la organización se pronunció, solicitando la liberación de Palacios.

-La Federación Sindical Mundial, que ha sido solidaria con este proceso bolivariano, pero obviamente, tiene la obligación de defender a los trabajadores y trabajadoras y vamos a iniciar una campaña mundial del movimiento obrero, exigiendo la libertad inmediata e incondicional de Elio Palacios, quien es integrante de la corriente clasista de trabajadores y trabajadoras Cruz Villegas-, precisó.

Adviertió en entrevista radial, que no puede ser que se aplique el viejo criterio romano, de matar al mensajero cuando trae una noticia mala, afirmando que esta noticia no es consecuencia de la actuación de los trabajadores, es consecuencia de las políticas incorrectas que en el sector eléctrico se han venido aplicando y que denunciamos en su momentos, cuando estaba Nervis Villalobos que solo estaban desfalcando a la industria y al sector eléctrico, y no se tomaron medidas.