Pedro Luis Echeverría: Estados Unidos es soberano para defender su seguridad nacional

Si después de realizadas sus investigaciones, los Estados Unidos determinan que las acciones de Venezuela representan un peligro para su seguridad nacional, es un acto soberano de esa nación prorrogar por más tiempo esa calificación, asegura el economista y ex director de la Comunidad Andina de Nacional (CAN) y ex embajador de Venezuela en EE.UU., Pedro Luis Echeverría.

El pronunciamiento se produce, luego de que el gobierno norteamericano, ratificara su calificación sobre nuestro país, explicando que las sanciones se aplican porque Estados Unidos pudo comprobar que desde nuestro país se entregaban credenciales o identidades, a personas vinculadas con el terrorismo internacional. Asimismo, consideran que la presencia en Venezuela de actividades de narcotráfico, donde el país se ha convertido en puente para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, esto constituye para esa nación una amenaza permanente.

-Por otra parte, se agregan ahora nuevos elementos, con la situación venezolana de incertidumbre en la que estamos viviendo, donde hay una diáspora que crece día a día, eso también genera un conjunto de situaciones nuevas que s su vez producen cierta amenaza para los intereses norteamericanos, en consecuencia el acto de extender por un año la consideración de Venezuela como una amenaza, es un acto soberano de los Estados Unidos y al mismo tiempo fundamentado, no en el capricho político, sino fundamentado en hechos factuales que determinaron que se tomara esa decisión-, señaló Echeverría.

Negó que la decisión de los Estados Unidos en contra de Venezuela, sea un delito que está penado por el derecho internacional, afirmando que cada país es soberano de asumir el tipo de relaciones que tiene con cada uno de los países con los cuales se relaciona.

-Desde este punto de vista Estados Unidos está en todo su derecho de considerar, por razones obviamente estudiadas por ellos y determinadas por ellos, que Venezuela constituye una amenaza y por tal razón establece una extensión de la calificación presidencial que fue aprobada durante el gobierno de Barak Obama-, aseguró.

En cuanto a las elecciones venezolanas, Echeverría señala que fueron convocadas ilegítimamente por una asamblea irrita y fuera de los plazos establecidos por la Constitución, además que ha sido rechazada por Ilegítima y por fraudulenta por la comunidad internacional.

-Entonces esa excusa de que los Estados Unidos está tratando de buscar que otros países sancionen las elecciones, eso ya pasó, los países se han pronunciado, Estados Unidos, la Comunidad Europea, El Mercosur, El Grupo de Lima se han pronunciado advirtiendo que no reconocerán los resultados de esas elecciones-, asegura.

Lo que ha logrado es que se haya aplazado la fecha por un mes, pero las condiciones con las cuales el mundo entero rechazó la convocatoria para el 22 de abril, son las mismas que se mantienen para las elecciones de mayo, dijo Echeverría en programa radial.