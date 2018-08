Rafaela Requesens: “Mi hermano estuvo bajo amenaza, ese video no tiene importancia” #10Ago

La presidenta de la Federación de Centros Universitario de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), Rafaela Requesens, afirmó este viernes que el gobierno nacional “amenaza y tortura a las personas mandándolas a decir cosas”, en referencia al video de Juan Requesens, presentado por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez.

“Un video donde no hubo abogados, donde no hubo ninguna de nuestras partes y nosotros conocemos a este régimen y lo que es capaz de hacer, de que amaneza y tortura a las personas mandándolas a decir cosas”.

“Ese video o lo que diga ahí no tiene total importancia y que lo sepa Nicolás Maduro que no solo yo como su hermana sino que todos los venezolanos sabemos que ese video es para seguir poniendo pruebas que no existen y que no van a encontrar”, acotó.