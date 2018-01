Ramos Allup insta a mantener la unidad: “O hay primarias o hay consenso”

El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup expresó este lunes que el método de escogencia del candidato presidencial debe darse por medio de una elección primaria.

Señaló que mediante un acuerdo escrito y firmado por las organizaciones políticas que integran la Mesa de la Unidad Democrática se estableció que “el método de escogencia del candidato para este y todos los eventos electorales son las elecciones primarias”.

Manifestó que de existir alguna imposibilidad para realizar elecciones primarias “debemos procurar que se produjera un consenso evidentemente”.

Añadió que “yo he escuchado que la mayoría de los candidatos dicen que quieren primarias, quienes están de acuerdo y quienes no, la verdad no lo sé”.

“Lo que sería muy malo, muy malo es que algún candidato estuviera pensando primero no participo en primarias y si yo no soy el consenso de todas maneras me postulo por mi cuenta, eso sería terrible.. O hay primarias o hay consenso” puntualizó.

Proceso de validación

Allup anunció que la tolda blanca logró validarse en al menos 19 estados del país.

Dijo que según el boletín del CNE para la transmisión que hizo ayer a las 6:30pm contabilizaron 17 estados. “Sin embargo, queremos validar con cifras certificadas en las mano, las validaciones de Carabobo, Yaracuy que por el retardo de las transmisiones no han podido ser contabilizadas”, acotó.

El dirigente expresó su agradecimiento a la gran cantidad de personas que sin ser militantes del partido los respaldaron. “Que con su asistencia de muchas horas hicieron posible la validación”, indicó.

En este sentido, agregó que lograron validar “con cifras bastante por encima del 0.5% del RE en cada uno de los estados”.

“Una vez más cumplimos con un requisito que se nos ha exigido, frente a la interrogante que nos hace la gente, que por qué si ese requisito es impuesto, tendría que resolverse porque no estamos en un estado de derecho”.