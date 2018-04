Ratifica la CEV: No están dadas las condiciones para realizar las elecciones 

No están dadas las condiciones para que se realice el proceso de elecciones presidenciales, convocado para el 20 de mayo de este año, de acuerdo con el criterio sustentado por la Conferencia Episcopal Venezolana, ratificó el padre Pedro Pablo Aguilar, director de prensa de la CEV.

Explicó que en el último comunicado que la CEV dio a conocer ante el país, se expone de manera contundente esta posición de la Iglesia, donde se pone de manifiesto que definitivamente no hay las condiciones.

-Primero, porque no contamos con un CNE imparcial, que es un requisito para que pueda ser un arbitro objetivo y definitivamente no lo es, y esto también está tambien expresado en ese documento, y es evidente que no existen condiciones para que se lleve adelante este proceso-, aseguró.

Aseguró que la solución no la tiene la Iglesia, porque no es el actor político, pero si tiene la potestad y por justicia social inclusive, de denunciar las cosas y esto es lo que ha hecho justamente en estos documentos, en las exhortaciones

y en los comunicados y es ese alzar la voz para pedirle al pueblo que reaccione, ante la situación que estamos viviendo.

Señaló que el trabajo de la Iglesia en estos momentos, es asistencial, pero advierte que lamentablemente “tenemos un gobierno que ha acostumbrado a la gente a esclavizarse en función de lo que le pueda dar, y esto no es libertad, esto no es beneficio para el pueblo, no hay producción.

-La Conferencia Episcopal Venezolana aboga y recuerda que la soberanía reside en el pueblo, es este el que tiene la capacidad de tomar las decisiones, pero no han sido oídos, no han sido escuchados como tal, y el último comunicado de la presidencia de la CEV del 19 de marzo, dice eso “Deben escuchar al pueblo de Dios, no se hagan los sordos”, aseguró el sacerdote.

En el texto del comunicado, la CEV expone:

“Como lo hemos señalado en nuestro comunicado del 29 de enero pasado, en el pueblo reside la soberanía, por lo que ante esta situación tan dolorosa y dramática que vivimos los venezolanos, urge que sea tomado en cuenta como protagonista y sujeto de su cambio y de la construcción de la Venezuela que todos queremos. Interpelamos a los dirigentes políticos, del Gobierno y de la Oposición, así como a profesionales, miembros de los diversos gremios, obreros, empresarios, trabajadores del campo, maestros y estudiantes: ¡Escuchen el clamor del pueblo! Está pidiendo ser oído. No basta con promesas o con pequeñas dádivas dirigidas a esclavizar y hacer improductivas a las personas. No hay tiempo que perder y es la hora de un verdadero cambio para ser una nación próspera y donde se viva en democracia, y todos encontremos una tierra propia para construir sueños de libertad, fraternidad e inclusión social”.