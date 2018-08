Río Orinoco sigue en creciente, llegando a 54 metros sobre el nivel del mar #10Ago

Miguel Rodríguez, el gobernador del estado Amazonas, manifestó este viernes que debido a las precipitaciones que se han producido en dicha entidad, se han superado los niveles del río Orinoco los cuales hoy se encuentran a 54 metros sobre el nivel del mar.

“Por las lluvias, la subida del río Orinoco ha subido los niveles, hoy nos encontramos a 54 metros sobre el nivel del mar, pero gracias a los trabajos que hemos realizado no tenemos gente bajo agua, a todos los tenemos en resguardo”, informó Rodríguez.

El gobernador Rodríguez destacó que se están trasladando a los municipios todos los insumos médicos necesarios y correspondientes para atender la contingencia y evacuar las zonas más afectadas rápidamente.

Así mismo, afirmó que no hay brote de malaria en la entidad, “con toda la afectación que hemos tenido no hemos llegado a cincuenta casos. Lo digo con toda responsabilidad porque he estado personalmente allí y me he quedado”.

Por otra parte, los niveles del Río Orinoco llegaron a puntos tan elevados, que se presentó el curioso caso de que decena de ciudadanos pudieron aprovecharse de esta creciente, y efectuar la actividad de la pesca.

