Rubio: Maduro plantea una amenaza directa a la seguridad nacional de EEUU

Marco Rubio, senador estadounidense por el estado de la Florida, indicó este miércoles que el presidente Nicolás Maduro plantea una “amenaza directa” a la seguridad nacional de Estados Unidos por su historia de cooperación con el mandatario ruso Vladimir Putin, Irán y Hezbolá.

Rubio agregó que Maduro desencadenó una crisis migratoria que desestabiliza a Colombia y, además, apoya a los carteles de droga que importan cocaína para Estados Unidos.

El senador estadounidense ha mostrado su oposición al gobierno venezolano por la actual crisis económica y humanitaria que vive el país. Por ello, ha mantenido reuniones con distintos mandatarios y políticos de la región para tratar la situación venezolana y los refugiados que se encuentran en países como Colombia y Brasil.

Estados Unidos es uno de los países que no reconocerá las elecciones del próximo 20 de mayo por considerarlas ilegítimas al ser convocadas por la asamblea nacional constituyente.

By triggering a migratory crisis which is destablizing #Colombia,supporting cartels that import Cocaine into the U.S. & his history of cooperation with Putin, Iran & Hezbollah, it is now clear that @NicolasMaduro poses a direct threat to the national security of the U.S.

— Marco Rubio (@marcorubio) 16 de mayo de 2018