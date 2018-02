Saab: Quienes desfalcaron a este país no pueden llamarse perseguidos políticos

El fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, señaló este miércoles que ex funcionarios públicos relacionados a casos de corrupción no pueden llamarse perseguidos políticos.

“Que den la cara ante el país y no digan que son perseguidos políticos, que no se llamen disidentes, que no se llamen revolucionarios porque propiciaron el desfalco de este país con mayor impunidad”

“vergüenza les debe dar el nombrar al presidente Chavez” añadió.

Saab responsabilizó en días pasados a Rafael Ramirez, ex presidente de Petróleos de Venezuela y simpatizante del chavismo de ser “uno de los principales desfalcadores y responsables de la quiebra corrupta de Pdvsa”.

Informó que en los casos de corrupción en PDVSA, Andorra y Cadivi- Cencoex hay 100 privados de libertad, los cuales “pudiéramos decir le han causado un daño de 15 mil millones de dólares al país y aquí no estoy incluyendo contratos por sobreprecio en moneda extranjera”.

Anunció que entre agosto del 2017 hasta la fecha “14 fiscales han sido puestos a la orden de la justicia por distintos prácticas delictivas. El 100 % venia de la gestión pasada”.

Saab se refirió a la presentación del informe de gestión de la fiscal general destituida Luisa Ortega Díaz correspondiente al año 2016. “donde la historia recordará una frase para dar una orden de la violencia política que bañó de sangre a este país cuando traicionando los principios de quienes conocemos las competencias del Ministerio Público dió esa orden para que a sangre y fuego venezolanos perdieran la vida. No rindió cuentas para nada de una gestión fantasma en pro de la corrupción e inacción” expresó.

“Hoy a diferencia de aquel acto estamos aquí frente al país para demostrar que si se puede tener un Ministerio Público haciendo justicia en la historia judicial venezolana”.