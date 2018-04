Saab: Reto a Suiza y Panamá a mostrar mis supuestas cuentas en el exterior

El fiscal general de la República, designado por la ANC, Tarek William Saab, rechazó las sanciones impuestas a funcionarios del gobierno por parte de Suiza y Panamá y desmintió las acusaciones en su contra.

“Muestren las cuentas… Yo reto a esos dos países que muestren las cuentas, díganme el nombre, mi foto. Yo tengo una cuenta nomina en el Banco de Venezuela, el que quiera va y la ve. Yo para abrirla tuve que poner mis huellas dactilares, me tomé una foto, me dieron una tarjeta de débito, crédito. Que muestren Suiza y Panamá la cuenta de Tarek William Saab y si muestran una falsa los demandaré, pero no la van a mostrar porque es imposible”, expresó Saab.

Con respecto a lo sucedido en la comandancia de la policía de Carabobo donde fallecieron 68 personas, Saab informó que cinco funcionarios fueron imputados por estos hechos y que en 45 días esperan esclarecer si hubo o no más involucrados, por lo que no descarta nuevas detenciones.

Saab denunció durante una entrevista a Unión Radio que existe hacinamiento en los calabozos policiales del país y que esta cifra asciende a los 25 mil. “Yo pude observar personas que tienen de dos a ocho años en las comandancias”.