El salario mínimo mensual no alcanza para el gasto diario de alimentos

Un costo de Bs. 19.806.617,40 registró la Canasta Alimentaria en el mes de febrero 2018, con una variación de 56,2% en relación con el mes de enero, equivalente a Bs.7.125.452,63, que es más alta que la del mes anterior que se ubicó en 58,9%, equivalente a Bs.4.700.850,75.

La información dada a conocer por el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores (Cenda), señala que el poder adquisitivo del salario del venezolano cae al nivel más bajo de los últimos 20 años. Con el nuevo salario mínimo de: Bs, 392.646,46 apenas se puede adquirir el 2,0% de la canasta alimentaria, el reciente ajuste salarial (+58%/+Bs. 144.136,05) es ínfimo frente a los devoradores niveles de inflación.

Destaca asimismo, que un trabajador necesita un mínimo de Bs. 660.220,58 diarios para alimentar a su familia. Por primera mes en 60 años un salario mínimo mensual es inferior al mínimo requerido por día para una familia alimentarse.

Una familia requiere de 50 salarios mínimos solo para cubrir sus gastos básicos en alimentación, tomando en consideración el nuevo SM de Bs. 392.646,46 vigente a partir del 15 febrero 2018.

Explica el Cenda, que aun considerando el beneficio del ticket de alimentación y dos personas trabajando, un hogar con 2 salarios mínimos y 2 tickets de alimentación (Bs. 1307.646,46 x 2) un estimado de Bs. 2.615.292,92 apenas le alcanza para comprar un mercado para 4 días al mes. Y si solo hay un ingreso en el hogar escasamente le alcanza para comprar los alimentos para 2 días al mes.

Todos los rubros aumentaron

En cuanto a las variaciones por rubros, los once (11) rubros que conforman la canasta alimentaria registraron incrementos significativos respecto a sus costos del mes de enero, no obstante, los de mayor impacto en el costo total de la canasta alimentaria fueron los registrados en los rubros: cereales y productos derivados; leche, quesos y huevos; carnes y sus preparados; frutas y hortalizas, pescados y granos.

En cuanto al abastecimiento

Durante la recolección de la información que incluye las cuatro semanas del mes, se observó al igual que el mes pasado, que en los establecimientos visitados un promedio de (18) productos alimenticios de los sesenta (60) que contiene la canasta alimentaria no se consiguen con regularidad: carne de pollo (entero regulado), hígado de res, café, leche en polvo completa, pasta (solo se consiguió importada/Italia), arroz regulado y no regulado, harina de maíz, aceite (solo canola y maíz importado), azúcar (solo se consiguió importada/brasil); harina de trigo (solo se consiguió importada/de Italia); margarina, mayonesa, atún enlatado al natural (más económico), lentejas, caraotas negras, arvejas, frijol y pan (regulado y no regulado).

Se pudo conseguir pollo, carne de res y de cerdo generalmente en mercados populares e itinerantes y en frigoríficos; carne de res y cerdo en muy pocos supermercados.