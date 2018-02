FOTOS: Se agudiza la crisis del transporte público en Lara

El secretario del Sindicato Automotor del estado Lara, Giovanny Perozo, comenta, que al pasar los días la crisis del transporte es crítica, debido a la falta de insumos para el funcionamiento efectivo de las unidades.

“Estamos en emergencia, por lo que solicitamos a la Alcaldía de Iribarren y la Autoridad Metropolitana de Transporte y Transito (AMTT), realizar el ajuste en la tarifas correspondiente al primer trimestre del año”.

Perozo asegura, que la Alcaldía del municipio no quiere reunirse con ellos, sino hasta la última semana de marzo para realizar el debido ajuste reglamentario, sin embargo dice la situación se agudiza al pasar de los días por lo que para mantenerse en funcionamiento han decidido recortar los recorridos.

La Ruta 5, ya realizó el debido recorte en el recorrido, igualmente la Ruta 1 y desde esta semana se le sumara la Ruta 13, quienes contaban con 220 unidades para el municipio, ahora solo disponen de 30 o 32 cuando máximo.

“Es importante destacar que cada día hay menos rutas en funcionamiento, no solo aquí en el rstado Lara, en todo el país los sindicatos están en emergencia, los usuarios al salir de sus casas y llegar a la parada tienen la sensación de que hemos convocado paro de transporte, pero no es así, realmente nos estamos quedando sin transporte colectivo”, declara el secretario del sindicato.

Cada día hemos visto funcionar más “ruta chivos” en la ciudad, sobre todo en las horas pico, quienes se dirigen al norte y sur de la ciudad, este mecanismo era algo que solo era visto cuando los transportista estaba en paro, sin embargo, ahora en vista todos los días.

Los pasajeros y los colectores de las unidades viven en constante discusión, debido a que colectores gritan al usuario y no los dejan subir si no les dan de inmediato los “2.000 bolívares”, algunos estudiantes muestran su carnet y pagan la mitad de la tarifa establecida, esta situación causa gran molestia a los transportistas ofreciéndoles a hasta golpes si no pagan el monto establecido.