FOTOS: Se endeudan para comprar gas y no hay

Se siguen registrando problemas con el gas en diferentes sectores de Barquisimeto como Simón Bolívar, parte de El Ujano y Las Veritas, al norte de la ciudad. Residentes de cada sector decidieron trancar las vías hasta recibir una respuesta por parte de algún ente responsable que les informe si llegará el gas.

En lo que va de la semana, los habitantes realizan estas acciones para hacer presión y reclamar que están desde muy temprano y no obtenían una respuesta oficial si iban a poder llenar sus bombonas. Es un problema que se ha presentando de manera frecuente en varias zonas de Barquisimeto, principalmente en el oeste y norte de la ciudad.

“Estamos aquí desde las 6 de la mañana, y nos dijeron que iba a llegar a las 7. Son las 9 y supuestamente mandaron 2 operativos pero no han llegado, somos 500 familias y van 2 meses y medio que no nos envían el gas. El sector Simón Bolívar, parte alta, no lo toman en cuenta y si el gas no llega hoy (ayer) tomaremos mañana (hoy) la Circunvalación Norte y parte del puente de Las Trinitarias”, comentó Génesis Arias.

Trancar las vías con pancartas y rechazando la falta de atención, ha sido una de las operaciones más efectivas que ha obtenido respuesta inmediata para exigir comprar el gas doméstico, también agregaron no aguantar más que les sigan prometiendo dos o tres camiones algún día llegarán pero, solo quedan en promesas al aire.

Las Veritas fue otro punto de la ciudad que trancaron por los mismos motivos. Tomaron posesión de la vía a Duaca por media hora y, fueron avisados que el combustible doméstico llegaría para todas aquellas personas que están realizando su cola.

Un camión 750 que transportaba el gas llegó con un aproximado de 230 bombonas que llenan todo el vehículo, distribuyendo para todos los habitantes que esperaban con sus bombonas. Una multitud con ganas de llevarse su gas, se apresuró en acomodarse para realizar cada quien su respectiva cola en bandos opuestos.

En la zona norte de Barquisimeto, se realizan dos colas donde dividen a los usuarios que compran Gas Comunal Servigas y los otros Autogas. Mencionan que amigos de estos vecinos llegan hasta el sitio para comprar el gas y poder llevar hasta sus hogares con la bombona llena, pero esto también afecta a los que son parte de la comunidad, y los foráneos siguen creciendo.

¿Qué medidas toman para pagar el gas?

Los usuarios comentan que para conseguir el efectivo es otro problema, hasta algunos confiesan quedarse endeudados con amigos o familiares a costa de llevar el gas a su casa, y evitar cocinar a leña debido que puede ocasionar problemas de salud a varias personas, además de afectar a quienes sufren problemas respiratorios, incluso a niños.

Pedro Rosendo agregó: “Es primera vez que vengo, fui al banco, conseguí 10.000 bolívares, y tuve que ir a juro, para poder comprar la bombona, y de paso tuve que pagar un carro donde me sale más gasto que comprar el gas para la casa”. El combustible casero cuesta 50.000 bolívares y los usuarios hacen lo imposible para poder pagar el gas.

Había funcionarios de la policía que estaban muy atentos resguardando la zona, esto se debe a que hay ‘bachaqueros’ que compran una y otra vez para revender las bombonas en las casas de los vecinos u otras zonas. El precio de la reventa se desconoce pero hay personas que afirman con certeza la veracidad de estos hechos.