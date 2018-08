Solórzano desde la AN: “El pueblo exige cambio de gobierno inmediato” #21Ago

“Nicolás Maduro no es presidente de Venezuela porque nosotros lo destituimos”, expresó este martes la diputada Delsa Solórzano durante un debate de la Asamblea Nacional.

“Nosotros lo destituimos esa es la verdad, a Maduro se le abrió un procedimiento político en el año 2016 bajo la presidencia de Henry Ramos Allup que concluyó en la declaratoria de responsabilidad política de ese señor que hoy usurpa un cargo en Miraflores que no tiene”, manifestó la parlamentaria.

“Nosotros hemos investigado claramente y contundentemente en los casos de corrupción en los que esta incurso ese señor (Maduro)”, acotó.

Desde el Palacio Federal Legislativo, Solórzano hizo referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio contra Nicolás Maduro.

“¿Por qué no esta preso Maduro hoy? No es la Asamblea Nacional la encargada de detenerlo. Nosotros no somos ejecutores de eso, esa es la verdad. Nuestro trabajo es legislar, controlar y cumplirle al pueblo de Venezuela y es lo que estamos haciendo aquí hoy”, puntualizó.

La diputada concluyó que, “El pueblo exige cambio de gobierno inmediato para sustituir a la dictadura por un gobierno que deje de hambrear a los venezolanos”.