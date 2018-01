Stalin González: “Los que quieren ser más radicales terminan ayudando al gobierno”

Este jueves, el diputado a la Asamblea Nacional Stalin González, hizo un llamado al pueblo de Venezuela a fortalecer la Unidad, de cara a los venideros comicios presidenciales propuestos, inconstitucionalmente, por la constituyente para finales de abril del año en curso, a más tardar.

“Vamos a un proceso que no es fácil.Los que se niegan a acudir al llamado, no crean que son los dueños de la verdad porque también hay muchos motivos para ir a votar. Aquí lo más importante es el llamado a fortalecer la Unidad, no solo en términos de la tarjeta y de los partidos, sino en términos del país, de todos los sectores que hacen vida en Venezuela”.

González reiteró que, la Unidad del pueblo de Venezuela es la mejor herramienta para luchar contra el candidato del gobierno. “Este país está ganado al cambio porque no quiere seguir viviendo de esta manera. El gobierno le tiene un gran miedo a la tarjeta de la Unidad, por eso la ha atacado desde 2015; y por eso, siempre ha buscado el discurso de que la Unidad está dividida o fragmentada, eso debe mostrarnos el verdadero mensaje y entender que lo importante es que, la decisión tomemos sobre las presidenciales debe ser tomada en Unidad”.

Explicó que, deben revisarse las condiciones antes de tomar una decisión apresurada ante el nuevo llamado electoral. “Todos los elementos adversos hay que revisarlos. Estamos muy cerca de poder lograr el cambio, es importante que nos escuchemos entre todos y decidamos en Unidad. Vamos todos juntos con una decisión unitaria o la derrota será inminente. Los que quieren ser más radicales terminan ayudando al gobierno”.

El diputado, quien se pronunció durante su programa radial “Contigo”, que se transmite todos los jueves a través de la señal RCR 750AM, insistió en que, a su juicio, el gobierno busca crear una imagen de fortaleza que no se refleja en las encuestas ni en el sentir del venezolano de a pie. “Ellos quieren aparentar que son más fuertes, que por tener el poder de las Fuerzas Armadas, tienen el poder de todo pero lo cierto es que 80% del país desaprueba el gobierno de Nicolás Maduro. Buscan a través del amedrentamiento y la persecución sembrar el miedo en nosotros, porque creen que de esa manera nos vamos a rendir”.

Finalmente, González se refirió al reciente anuncio del gobierno que implica el inicio de una investigación penal contra el, también, diputado Tomás Guanipa por supuestos actos que propicien la violencia de los venezolanos. “Aquí todo el que se pare firme contra este gobierno será victima de la persecución, en lugar de resolver los problemas se dedican a crear cuentos para amedrentarnos. Pero que el gobierno no crea que con estas acciones va a cambiar las cosas, hemos seguido y seguiremos resistiendo activamente contra un gobierno que quiere destruir todo a su paso. Aquí hay que seguir firme luchando y hacia adelante”.