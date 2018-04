Tarifa del transporte público en Barquisimeto aumenta a 2000Bs

Este jueves se dio anuncio a un aumento del pasaje urbano en Barquisimeto, Luis Contreras, Director General de la Alcaldía de Iribarren, informo un ajuste de 500 bolívares, pasando de 1500Bs a 2000Bs, lo que representa un aumento del 33%.

Además, realizo un llamado de atención a los operadores del transporte público de la ciudad, debido a las múltiples denuncias que los usuarios han realizado por el irrespeto excesivo de los choferes y colectores hacia los pasajeros, en especial a los estudiantes y personas de tercera edad.

María Ortiz, vive al norte de la ciudad y trabaja en la zona centro, comenta “este aumento no solucionara la crisis del transporte público, y dudo que los choferes respeten esa tarifa, desde hace semanas he tenido que pagar 3000 bolívares o si no me puedo montar en el ruta”.

Usuarios de todas las latitudes de la ciudad, se quejan constantemente de los recortes de recorrido que han utilizado los transportistas como medida de contingencia ante la severa reducción de unidades que se encuentra en funcionamiento.

Francis Ortiz, es estudiante de Derecho, expresa que luego que la ruta 5 decidió hacer recortes en su recorrido tiene que caminar más de 20 cuadras diarias para llegar a su casa, “deben pensar en soluciones efectivas que beneficien a la ciudadanía, los estudiantes tenemos muchos meses esperando soluciones con respecto al pasaje estudiantil, a nosotros nos ha tocado pagar diariamente el pasaje completo para poder llegar a nuestros institutos”.

El equipo de www.elimpulso.com, intentó comunicarse con el secretario general del Sindicato Automotor del estado Lara, Giovanni Perozo, sin embargo los intentos fueron infructuosos.