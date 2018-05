Tibisay Lucena dice estar “indignada” por decisión de Canadá sobre elecciones venezolanas #17May

Este jueves la Presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena anunció la programación de acompañamiento internacional y dio la bienvenida al grupo que llegó a Venezuela como observadores del proceso electoral del 20 de mayo.

“Para este 20 de mayo, tenemos realmente un ejército de paz. Un ejército de democracia. Más de 150 personas darán acompañamiento internacional este domingo”, dijo Tibisay Lucena.

Lucena informo que 20.526.978 de electores podrán participar el domingo para votar por el presidente de la República y 18.917.354 electores podrán participar para elegir los consejos legislativos.

La presidenta del CNE señaló que este proceso tiene representantes de América Latina, Asia y Europa.

Tibisay Lucena se pronunció a propósito de la decisión del gobierno de Canadá de no permitir la instalación de mesas de votación en ese país.

“Estamos bajo una gran violencia internacional que pretende que esta elección del 20 de mayo no se lleve a cabo. Esta es una elección que ha estado con ataques feroces desde que fue convocada. Gobiernos han pretendido que se suspenda este proceso con argumentaciones falsas. Canadá aseguró que las elecciones de venezolanas y venezolanos en territorio canadiense no se pueden dar. El CNE no es una institución tutelada de ninguna manera, es un poder público establecido”, dijo Lucena.