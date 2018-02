VIDEO+FOTOS : Tiroteo en escuela de Florida dejó víctimas fatales

El tiroteo de este miércoles en una escuela secundaria del estado de Florida dejó víctimas fatales, dijo un funcionario local a la prensa, al tiempo que la policía informó haber detenido al presunto atacante.

De acuerdo con Robert Runcie, superintendente de las escuelas del condado de Brower, donde está localizada la secundaria Marjory Stoneman Douglas, hubo varios muertos y se trata de “una situación horrible”.

“Es un día horroroso para todos nosotros”, dijo el funcionario.

En tanto, la oficina del jefe de la policía local afirmó en la red Twitter que había arrestado a una persona.

“El tirador está ahora bajo custodia. El escenario aún está activo”, apuntó la policía. Poco antes, la misma oficina del jefe policial había informado que recibió “reportes de víctimas” como consecuencia del tiroteo.

Por su parte la alcaldesa de la localidad de Parkland, Christine Hunschofsky, dijo a la red de televisión CNN que “es una situación trágica para todos los involucrados”, y añadió que cuando logró hablar con algunos de los estudiantes estaban “muy asustados”.

Uno de esos alumnos, que no fue identificado, dijo a la cadena local WSVN 7 que en la clase escucharon “la alarma de incendios y todos pensamos que era un ejercicio. Pero ya habíamos realizado ese ejercicio, entonces no nos tomamos el aviso seriamente”.

A su vez, la joven Jeiella Dodoo dijo que también escuchó la alarma contra incendios y el grupo comenzó a salir de la escuela. “Escuché unos seis disparos, y todo el mundo comenzó a correr”.

En un mensaje en la red Twitter, el presidente Donald Trump ofreció sus “plegarias y condolencias” a las familias de las víctimas.

“Ningún niño, maestro o cualquier otra persona debería sentirse inseguro en una escuela estadounidense”, señaló el presidente.

MORE: Male in red shirt appears to be handcuffed and apprehended by police officers in Parkland, Florida, following shooting at Marjory Stoneman Douglas High School pic.twitter.com/O3taa8bwDF – @KCTV5

— Shawn McKenzie (@SMcK17) 14 de febrero de 2018