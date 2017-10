Transportistas podrían ir a paro general en todo el país

Si no se resuelven los crecientes problemas del sector transporte se irá a un paro técnico general en todo el país, anunció el presidente de los transportistas del bloque oeste de Caracas, Hugo Ocando.

“Cada día que pasa es un reloj en contra de esta situación y si el Gobierno no le pone coto a esto se van a adelantar esos días (…) el derecho a la movilidad es un derecho humano y eso se está violando en este país (…) cuando se hace un presupuesto uno tiene que tener prioridades y lo que se ve es que los alimentos, el transporte y las medicinas en este país no son prioridad para este gobierno”, afirmó durante una entrevista en Unión Radio.

Ocando agregó que el colapso del sector es total. “Los gastos cada día suben, día a día suben los costos operativos del transporte, aquel que tenga un carro particular sabe de lo que estamos hablando. Los carros modernos usan un aceite sintético que puede costar hasta 100 mil bolívares un litro. El aceite de los autobuses puede costar entre 30 mil y 60 mil bolívares. Eso costaba este mismo año entre 1.500 y 4.000 mil”, detalló.

Refirió, además, que en la Gran Caracas había alrededor de 18 mil transportistas y actualmente sólo quedan unos seis mil. “El colapso es total, hay camionetas que están trabajando medio día, hay carros que tienen botes de aceite de hasta dos y tres litros diarios, no podemos reparar, no podemos hacer un motor porque no nos alcanza el ingreso que tenemos”, indicó.

Asimismo, aseguró que el gobierno les debe el pago del subsidio estudiantil. “Nos deben seis meses. No entiendo lo que está pasando, porque además nos dan ese subsidio estudiantil en base al pasaje del 2016, o sea que nos lo dan devaluado y con seis meses de atraso”, recalcó.

Para finalizar, hizo mención a las conversaciones que han efectuado con los representantes del gobierno.

“No sé qué problemas tienen con este sector, ellos tienen sus equipos, se han hecho los estudios, se les ha dicho de mil manera, pero ellos dicen que no tienen el dinero.

El mayor general García Toussaintt dice que está haciendo un esfuerzo y bueno, esperamos que le vaya bien en su esfuerzo, porque si le va peor que lo que han hecho no me quiero imaginar nuestra situación”, concluyó.