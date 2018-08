Vecinos de El Recreo protestaron por falta de recolección de basura #8Ago

Durante la mañana de este miércoles, los vecinos del municipio Palavecino, en la Urbanización El Recreo III etapa iniciaron una protesta ante la exceso de basura en las calles del sector.

Los habitantes de la comunidad se vieron obligados a realizar una quema de los desechos por la proliferación de ratas y moscas que podría ser una amenaza a la salud pública.

“Tenemos muchos problemas con la basura, estamos frente al CDI y fíjense como esta la basura acumulada, el camión no pasa por las calles, pasa de vez en cuando por la avenida y no recoge la basura”, denunció Carolina Vásquez quien reside en el sector.

Así mismo Vásquez aseguró que “no ve el aseo desde hace dos semanas pasando por la avenida”. Del mismo modo otro problema que nos aqueja es que el Centro de Diagnostico Integral (CDI), no tiene una recolección especial de los desechos”.

“Vivo en la misma calle del CDI y siempre veo las jeringas, guantes, todos los desechos que no deben ser sacados de esa manera, ya que necesitan una recolección especial y no la tienen, por lo que estamos siendo afectados, hay muchas enfermedades, las moscas se ha proliferado y no tenemos agua”, detalló una de las afectadas.